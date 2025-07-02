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Валентина Летяк, редакторка стрічки
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Жорстоке побиття підлітка у Дніпрі: підозрюють на два роки старшого хлопця

Поліція
Фото: Нацполіція

У Дніпрі 16-річний хлопець завдав тяжких тілесних ушкоджень 14-річному підлітку. Зловмиснику оголошено підозру.

Побиття підлітка у Дніпрі: що відомо про напад

Правоохоронці встановили, що 30 червня на одній із вулиць у Шевченківському районі міста підозрюваний під час конфлікту вдарив 14-річного хлопця.

Потерпілий впав на землю та зазнав серйозної травми – його госпіталізували до лікарні.

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Співробітники відділу поліції №4 Дніпровського райуправління поліції №1 оперативно встановили особу нападника – ним виявився місцевий житель 2008 року народження.

Напередодні слідчі оголосили зловмиснику підозру за ч.1 ст.121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження).

Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі на термін від 5 до 8 років.

Досудове розслідування триває.

У квітні у столичному Гідропарку четверо неповнолітніх хлопців, серед яких троє 17-річних та один 15-річний, побили військовослужбовця Нацгвардії, який перебував у відпустці.

Підліткам загрожує позбавлення волі до 4 років за хуліганство, вчинене групою осіб.

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Джерело: Нацполіція

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