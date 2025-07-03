В Одесі – знову вибухи: на місто летіла балістика
Вибухи в Одесі прогриміли ввечері 3 липня під час тривоги, оголошеної через загрозу застосування балістичного озброєння з Криму.
Вибухи в Одесі сьогодні, 3 липня: що відомо
Мер міста Геннадій Труханов близько 17:25 повідомив про вибух.
Станом на 17:40 в Одеській області оголошено відбій повітряної тривоги.
Це вже третя серія вибухів в Одесі за останню добу – близько 13.00 через удар балістичною ракетою Іскандером загинули двоє людей загинули, ще шістьох поранено.
Російська ракета влучила в один з причалів Одеського морського порту, де саме відбувалося вивантаження металу з іноземного судна під прапором Сан-Томе і Принсіпі.
Загинули докер-механізатор та водій вантажівки.
Серед поранених – працівники одного з портових операторів, водій, та двоє громадяни Сирії (члени екіпажу цивільного судна).
У порту пошкоджено крани, техніка та склади.
Вночі вибухи в Одесі лунали через атаку дронів.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 226-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.