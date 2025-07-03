Вибух у Полтаві: до регіону летів ворожий БпЛА

Вибух у Полтаві сьогодні, 3 липня, прогримів приблизно о 9 ранку.

Про це повідомив т.в.о. начальника Полтавської ОВА Володимир Когут.

Вибух у Полтаві 3 липня: що відомо

– У Полтавській громаді було чутно звуки вибуху. Інформацію уточнюємо. Не нехтуйте безпекою, до відбою повітряної тривоги перебувайте в укриттях! – написав він.

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Наразі про наслідки вибухів у Полтаві не відомо, а саме, чи є постраждалі та руйнування.

У Повітряних силах раніше попереджали про загрозу БпЛА в південній частині Сумщини, курсом на Полтавщину.

До речі, сьогодні під час нічної атаки росіяни запустили по Україні 52 безпілотниками.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 226-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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