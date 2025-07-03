Вибух в Одесі: Повітряні сили зафіксували швидкісну ціль у напрямку міста

Вибух в Одесі пролунав 3 липня близько 13.00.

Про це повідомив міський голова Одеси Геннадій Труханов.

Вибух в Одесі 3 липня: що відомо

Наразі про наслідки вибуху в Одесі нічого не відомо, а саме чи є постраждалі та руйнування.

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Перед тим як в Одесі пролунав вибух, у Повітряних силах ЗСУ попереджали про швидкісну ціль в напрямку міста.

Нагадаємо, що в Одесі вночі також лунали вибухи – РФ завдала чергового удару по житловій інфраструктурі.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 226-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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