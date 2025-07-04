Масований обстріл Києва: пожежі ліквідовано, рятувальні роботи призупинені
Станом на 20:00 п’ятниці, 4 липня, у Києві ліквідовані всі пожежі, які спричинив масований обстріл РФ. Призупинені рятувальні роботи.
Про це повідомляє ДСНС України.
У Києві ліквідовані пожежі унаслідок масованого обстрілу РФ
– Київ: станом на 20:00 всі пожежі ліквідовані, аварійно-рятувальні роботи призупинені, – йдеться у повідомленні.
На одній із локацій надзвичайники призупинили аварійно-рятувальні роботи по розбору завалів. Вивезено 1280 т сміття та будівельних конструкцій.
Нагадаємо, в ніч на 4 липня російські війська здійснили масовану атаку на Київ із застосуванням дронів-камікадзе Шахед, крилатих і балістичних ракет.
У різних районах столиці зафіксовано падіння уламків і пожежі.
Як повідомили у Повітряних силах, Росія випустила рекордні 550 повітряних цілей, основну частину з яких спрямувала саме на Київ.
Силам ППО вдалося ліквідувати 270 повітряних цілей, ще 208 дронів було придушено засобами РЕБ.
У відповідь на атаку були задіяні дрони-перехоплювачі, що дозволило ефективно знешкодити значну кількість ворожих об’єктів.
Внаслідок обстрілу постраждали 26 осіб, серед них одна дитина. Одна людина загинула.
Військовий аналітик Михайло Самусь заявив, що ввечері 3 липня над Києвом працював ворожий дрон-розвідник.
На його думку, це говорить про прогалини у роботі української ППО.