Масований обстріл Києва: пожежі ліквідовано, рятувальні роботи призупинені

Станом на 20:00 п’ятниці, 4 липня, у Києві ліквідовані всі пожежі, які спричинив масований обстріл РФ. Призупинені рятувальні роботи.

Про це повідомляє ДСНС України.

У Києві ліквідовані пожежі унаслідок масованого обстрілу РФ

– Київ: станом на 20:00 всі пожежі ліквідовані, аварійно-рятувальні роботи призупинені, – йдеться у повідомленні.

На одній із локацій надзвичайники призупинили аварійно-рятувальні роботи по розбору завалів. Вивезено 1280 т сміття та будівельних конструкцій.

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Нагадаємо, в ніч на 4 липня російські війська здійснили масовану атаку на Київ із застосуванням дронів-камікадзе Шахед, крилатих і балістичних ракет.

У різних районах столиці зафіксовано падіння уламків і пожежі.

Як повідомили у Повітряних силах, Росія випустила рекордні 550 повітряних цілей, основну частину з яких спрямувала саме на Київ.

Силам ППО вдалося ліквідувати 270 повітряних цілей, ще 208 дронів було придушено засобами РЕБ.

У відповідь на атаку були задіяні дрони-перехоплювачі, що дозволило ефективно знешкодити значну кількість ворожих об’єктів.

Внаслідок обстрілу постраждали 26 осіб, серед них одна дитина. Одна людина загинула.

Військовий аналітик Михайло Самусь заявив, що ввечері 3 липня над Києвом працював ворожий дрон-розвідник.

На його думку, це говорить про прогалини у роботі української ППО.

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