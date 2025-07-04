Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Клубний чемпіонат світу-2025 з футболу: розклад матчів і результати
Трамп прокоментував припинення постачання зброї Україні: Байден виснажив країну
У Києві попрощались із пілотом F-16 Максимом Устименком
Стовп вогню та диму: момент вибуху під Житомиром потрапив на відео
Тоню Матвієнко побив водій таксі: співачка звернулася до поліції
Ірина Гамалій, редакторка сайту
3 хв.

Масований обстріл Києва: пожежі ліквідовано, рятувальні роботи призупинені

Пожежа, Київ 4 липня
Фото: ДСНС

Станом на 20:00 п’ятниці, 4 липня, у Києві ліквідовані всі пожежі, які спричинив масований обстріл РФ. Призупинені рятувальні роботи.

Про це повідомляє ДСНС України.

У Києві ліквідовані пожежі унаслідок масованого обстрілу РФ

 – Київ: станом на 20:00 всі пожежі ліквідовані, аварійно-рятувальні роботи призупинені, – йдеться у повідомленні.

На одній із локацій надзвичайники призупинили аварійно-рятувальні роботи по розбору завалів. Вивезено 1280 т сміття та будівельних конструкцій.

Зараз дивляться
Пожежа, Київ, 4 липня, ДСНС
Пожежа, Київ, 4 липня, ДСНС
Пожежа, Київ, 4 липня, ДСНС
Пожежа, Київ, 4 липня, ДСНС
Пожежа, Київ, 4 липня, ДСНС
Пожежа, Київ, 4 липня, ДСНС
Пожежа, Київ, 4 липня, ДСНС
Пожежа, Київ, 4 липня, ДСНС

Нагадаємо, в ніч на 4 липня російські війська здійснили масовану атаку на Київ із застосуванням дронів-камікадзе Шахед, крилатих і балістичних ракет.

У різних районах столиці зафіксовано падіння уламків і пожежі.

Як повідомили у Повітряних силах, Росія випустила рекордні 550 повітряних цілей, основну частину з яких спрямувала саме на Київ.

Силам ППО вдалося ліквідувати 270 повітряних цілей, ще 208 дронів було придушено засобами РЕБ.

У відповідь на атаку були задіяні дрони-перехоплювачі, що дозволило ефективно знешкодити значну кількість ворожих об’єктів.

Внаслідок обстрілу постраждали 26 осіб, серед них одна дитина. Одна людина загинула.

Військовий аналітик Михайло Самусь заявив, що ввечері 3 липня над Києвом працював ворожий дрон-розвідник.

На його думку, це говорить про прогалини у роботі української ППО.

Читайте також
Обстріл України 4 липня: під ударами Київ та низка регіонів, є жертва та постраждалі
Масований обстріл України 4 липня 2025: де пролунали вибухи

Пов'язані теми:

Війна в УкраїніДСНСКиївобстріл
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь