Обстріл Краматорська із РСЗВ Торнадо-С: під ударом був заклад освіти, є поранені
Вранці 4 липня російські агресори обстріляли Краматорськ реактивною артилерією. Внаслідок атаки поранено двох жителів та пошкоджено освітній заклад.
Про це повідомляє Краматорська міськрада.
Обстріл Краматорська 4 липня: що відомо
Сьогодні приблизно о 08:50 російські війська знову завдали удару по цивільній інфраструктурі Краматорська, цього разу ворог застосув реактивні системи залпового вогню Торнадо-С.
Обстріл пошкодив частину виробничих приміщень закладу освіти. Остаточні наслідки руйнувань встановлюють фахівці ДСНС. До ліквідації також залучені всі комунальні служби міста.
Крім того, дістали поранень двоє людей: жінка 1988 року народження і чоловік 1953 року народження. Наразі медики надали їм першу допомогу та борються за їхнє життя.
Джерело: Краматорська міськрада
Фото: Краматорська міськрада