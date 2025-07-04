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Марина Мелехова, редактор стрічки
2 хв.

Обстріл Краматорська із РСЗВ Торнадо-С: під ударом був заклад освіти, є поранені

краматорськ 4.07.25 обстріл

Вранці 4 липня російські агресори обстріляли Краматорськ реактивною артилерією. Внаслідок атаки поранено двох жителів та пошкоджено освітній заклад.

Про це повідомляє Краматорська міськрада.

Обстріл Краматорська 4 липня: що відомо

Сьогодні приблизно о 08:50 російські війська знову завдали удару по цивільній інфраструктурі Краматорська, цього разу ворог застосув реактивні системи залпового вогню Торнадо-С.

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Обстріл пошкодив частину виробничих приміщень закладу освіти. Остаточні наслідки руйнувань встановлюють фахівці ДСНС. До ліквідації також залучені всі комунальні служби міста.

Крім того, дістали поранень двоє людей: жінка 1988 року народження і чоловік 1953 року народження. Наразі медики надали їм першу допомогу та борються за їхнє життя.

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Джерело: Краматорська міськрада

Фото: Краматорська міськрада

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