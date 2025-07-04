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Анастасія Гевко, редакторка стрічки
13 хв.

Обстріл України 4 липня: під ударами Київ та низка регіонів, є жертва та постраждалі

Масований обстріл України 4 липня 2025: де пролунали вибухи

У ніч на п’ятницю, 4 липня, Росія здійснила черговий масований обстріл України. Пошкоджень зазнали населені пункти у семи областях, однак найбільше агресори цілили по Києву. 

Масований обстріл України 4 липня 2025: де пролунали вибухи Фото 1

Масований обстріл міст України 4 липня – що передувало

Обстріл почався невдовзі після інформації про те, що президент США Дональд Трамп вирішив зв’язатися по телефону з російським очільником Володимиром Путіним.

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Як вважає керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони Андрій Коваленко, Путін навмисно атакував після дзвінка з Трампом, щоб “передати США сигнал” – не допомагайте Україні. 

Тим часом американський президент, коментуючи розмову з російським очільником, заявив, що не задоволений її результатами, адже він “не бачить, щоб Путін хотів зупинитися”.

Нічні обстріли продовжились і вдень 4 липня – дату, в яку, як відомо, американці святкують День незалежності США.

Що відомо про сьогоднішні обстріли

Президент Володимир Зеленський повідомив у себе в соцмережах, що гасіння пожеж та розбір завалів після російських ударів все ще триває. 

– Це був один із найбільш масштабних повітряних ударів, демонстративно значний та цинічний удар. Загалом 550 цілей, із них щонайменше 330 – російсько-іранські шахеди, були застосовані також ракети, зокрема балістичні, – перерахував президент. 

Він також підкреслив, що перші повітряні тривоги почались одночасно з тим, як медіа повідомили про телефонну розмову Трампа з Путіним.

– Росія вкотре демонструє, що не збирається закінчувати війну й терор. Тільки близько 9-ї годині ранку вже цієї доби в Києві був відбій повітряної тривоги. Жорстка, безсонна ніч, – додав Зеленський. 

Головна мішень російської атаки – столиця. За даними українського президента, нашим воїнам вдалося збити 270 повітряних цілей, іще 208 дронів було подавлено засобами РЕБ

Також сили ППО використовували дрони-перехоплювачі, що дало можливість провести десятки збиттів.

Усього від російського обстрілу 4 липня постраждало щонайменше шість областей: 

  • Київська
  • Дніпровська
  • Сумська
  • Харківська
  • Чернігівська
  • Херсонська 

У багатьох місцях упали уламки дронів і ракет, але на жаль, є і прямі влучання, розповів Зеленський.

Атака на Київ

Відомо про щонайменше 26 поранених осіб, серед них – 10-річна дівчинка, пізніше стало відомо, що у Святошинському районі знайшли тіло одного загиблого. Повітряна тривога тривала усю ніч. Пожежі і руйнування зафіксовані у шести районах столиці, на понад 20 локаціях

  • Найбільше постраждав Соломʼянський район: пошкоджено понад 30 багатоквартирних будинків, 5 закладів освіти, багато приватних будинків. На Відрадному – житлові будинки та магазини, на інших локаціях – приватний будинок, кафе, школи, гаражний кооператив, СТО. 
  • Святошинський район – щонайменше 6 локацій, другі та треті поверхи 14-поверхівки. Близько десяти багатоквартирних житлових будинків постраждали. Найбільше – на Леся Курбаса. Горіли автомобілі.
  • Дніпровський район – незначні пошкодження, декілька локацій.
  • Шевченківський район – два житлові будинки.
  • Дарницький район – частини дронів упали на відкриту територію.
  • Голосіївський район – в кількох місцях знайшли уламки.

Після обстрілів стало відомо, що у Києві – висока забрудненість повітря через пожежі, людей закликали зачинити вікна і не виходити на вулицю без потреби. Однак Київська ОВА видала офіційне повідомлення, яким стверджує, що “стан атмосферного повітря у населених пунктах Київської області перебуває в нормі”.

Киев 4 июля 2025
Киев 4 июля 2025
Киев 4 июля 2025
Киев 4 июля 2025
Киев 4 июля 2025
Киев 4 июля 2025

Також серед окремих пошкоджень після російської атаки відомо про:

  • Консульство Польщі – йдеться про пожежі та значні пошкодження;
  • Склад книжкового видавництва та інтернет-магазину Наш Формат;
  • Сортувальне депо Нової пошти та відділення №114 (пошкоджено, але працює), №226 (пошкоджено, працює в обмеженому режимі роботи (тільки видача), відсутня можливість заїхати авто на територію відділення), №223 (закрите, на місці працюють поліція та ДСНС, посилки перенаправили у відділення №122). Згоріло два автомобіля, однак працівники й вантаж не постраждали.
  • Пожежна частина ДСНС: вибиті вікна, понівечений фасад будівлі, пошкоджено 11 одиниць технік. На щастя, особовий склад не постраждав. 

Атака на Київську область

Область атакована дронами-камікадзе, руйнування отримали п’ять районів, 11 локацій. У Бучанському районі пошкоджено скління чотириповерхівки та приватних будинків, багатоповерхівки, автомобілей.

У Фастівському районі – є пошкодження багатоповерхових будинків, промислового району, семи приватних гаражів, будівлі кінологічного центру, автомобілів.

У Броварському районі внаслідок атаки пошкоджені вікна освітнього закладу.

Атака на Дніпропетровську область

Росія вночі проти 4 липня скерувала на Дніпропетровщину безпілотники та артилерію. Так, за інформацією очільника обласної військової адміністрації Сергія Лисака, вночі та під ранок протиповітряна оборона знищила над областю 14 російських дронів. 

У Могилівській громаді Дніпровського району пошкоджені приватний будинок і два гаражі.

На Нікопольщині агресор бив артилерією та FPV-дронами. Гучно було у самому Нікополі, Покровській, Марганецькій та Мирівській громадах. Понівечені інфраструктура і приватна оселя.

Зранку обстріл росіян продовжився, БпЛА влучив по Кривому Рогу. Там виникла пожежа, попередньо відомо про шістьох поранених чоловіків, п’ять з яких залишаються в лікарні. Зазначається, що травми не важкі.

Атака на Черкаську область

Начальник ОВА Ігор Табурець повідомив, що за попередніми даними, в межах області знищили 22 російські БпЛА. 

Атака на Кіровоградську область

Начальник ОВА Андрій Райкович розповів, що в Знам’янській громаді частково пошкоджено житловий будинок. Нескладних поранень зазнала 52-річна жінка. Їй надано необхідну медичну допомогу. Здоров’ю нічого не загрожує. 

Також пошкоджене домоволодіння – його огляне комісія. 

Атака на Сумську область

За даними місцевої ОВА, в цій області були влучання дванадцятьма безпілотниками. У Лебединській громаді ворог влучив по заводу із виробництва біоетанолу, пошкоджені цистерни, стався розлив патоки. Постраждалих немає. 

Також є руйнування у десяти приватних будинках.

Фахівці оцінюють екологічні наслідки.

Сумы 4 июля
Сумы 4 июля
Сумы 4 июля

Атака на Харківську область

Голова ОДА Олег Синєгубов розповів, що за минулу добу ворожих ударів зазнали дев’ять населених пунктів області, постраждало щонайменше п’ятеро людей.

В селищі Приколотне Вільхуватської громади постраждали 57-річний чоловік і 51-річна жінка, а у селі Савинці постраждали 22-річна і 39-річна жінки та 23-річний чоловік.

У селі Вишнева Савинської громади внаслідок вибуху невідомого предмету постраждав 56-річний чоловік.

Серед озброєння, використаного ворогом по Харківщині:

  • 38 некерованих авіаційних ракет;
  • 8 КАБ;
  • 12 БпЛА типу Герань-2;
  • 1 БпЛА типу Ланцет;
  • 1 БпЛА типу Молнія;
  • 2 fpv-дрони;
  • 1 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкоджені:

  • У Куп’янському районі – службовий автомобіль комунальної служби, 2 цивільні автомобілі (с. Вільхуватка, с. Слизневе); 
  • У Ізюмському районі – 4 будинки, 2 господарчі споруди (с. Бойні), адміністративну будівлю, електромережі, автомобіль (с. Савинці).

Атака на Херсонщину

Близько 10:30 4 липня росіяни запустили дрони по Дніпровському району та Новодмитрівці. До лікарні направили 67-річну жінку у стані середнього ступеня тяжкості та 52-річного чоловіка, у якого вибухова травма та контузія. 

Атака на Одеську область

Тим часом міністр закордонних справ Андрій Сибіга розповів, що в Одесі через російську атаку незначно пошкодили будівлю консульства Китаю

Атака на Полтавську область 

В Полтавській ОВА відмітили, що через падіння уламків безпілотника у Кременчуцькому районі пошкодило покрівлю та вікна житлового будинку. 

– На жаль, травмовані двоє людей. Їх госпіталізували, – йдеться у повідомленні.

Атака на Миколаївську область

На Миколаївщині, тим часом, вдалось збити і знищити чотири безпілотники типу Shahed 131/136.

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