Обстріл України 4 липня: під ударами Київ та низка регіонів, є жертва та постраждалі

У ніч на п’ятницю, 4 липня, Росія здійснила черговий масований обстріл України. Пошкоджень зазнали населені пункти у семи областях, однак найбільше агресори цілили по Києву.

Масований обстріл міст України 4 липня – що передувало

Обстріл почався невдовзі після інформації про те, що президент США Дональд Трамп вирішив зв’язатися по телефону з російським очільником Володимиром Путіним.

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Як вважає керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони Андрій Коваленко, Путін навмисно атакував після дзвінка з Трампом, щоб “передати США сигнал” – не допомагайте Україні.

Тим часом американський президент, коментуючи розмову з російським очільником, заявив, що не задоволений її результатами, адже він “не бачить, щоб Путін хотів зупинитися”.

Нічні обстріли продовжились і вдень 4 липня – дату, в яку, як відомо, американці святкують День незалежності США.

Що відомо про сьогоднішні обстріли

Президент Володимир Зеленський повідомив у себе в соцмережах, що гасіння пожеж та розбір завалів після російських ударів все ще триває.

– Це був один із найбільш масштабних повітряних ударів, демонстративно значний та цинічний удар. Загалом 550 цілей, із них щонайменше 330 – російсько-іранські шахеди, були застосовані також ракети, зокрема балістичні, – перерахував президент.

Він також підкреслив, що перші повітряні тривоги почались одночасно з тим, як медіа повідомили про телефонну розмову Трампа з Путіним.

– Росія вкотре демонструє, що не збирається закінчувати війну й терор. Тільки близько 9-ї годині ранку вже цієї доби в Києві був відбій повітряної тривоги. Жорстка, безсонна ніч, – додав Зеленський.

Головна мішень російської атаки – столиця. За даними українського президента, нашим воїнам вдалося збити 270 повітряних цілей, іще 208 дронів було подавлено засобами РЕБ.

Також сили ППО використовували дрони-перехоплювачі, що дало можливість провести десятки збиттів.

Усього від російського обстрілу 4 липня постраждало щонайменше шість областей:

Київська

Дніпровська

Сумська

Харківська

Чернігівська

Херсонська

У багатьох місцях упали уламки дронів і ракет, але на жаль, є і прямі влучання, розповів Зеленський.

Атака на Київ

Відомо про щонайменше 26 поранених осіб, серед них – 10-річна дівчинка, пізніше стало відомо, що у Святошинському районі знайшли тіло одного загиблого. Повітряна тривога тривала усю ніч. Пожежі і руйнування зафіксовані у шести районах столиці, на понад 20 локаціях.

Найбільше постраждав Соломʼянський район : пошкоджено понад 30 багатоквартирних будинків, 5 закладів освіти, багато приватних будинків. На Відрадному – житлові будинки та магазини, на інших локаціях – приватний будинок, кафе, школи, гаражний кооператив, СТО.

Святошинський район – щонайменше 6 локацій, другі та треті поверхи 14-поверхівки. Близько десяти багатоквартирних житлових будинків постраждали. Найбільше – на Леся Курбаса. Горіли автомобілі.

Дніпровський район – незначні пошкодження, декілька локацій.

Шевченківський район – два житлові будинки.

Дарницький район – частини дронів упали на відкриту територію.

Голосіївський район – в кількох місцях знайшли уламки.

Після обстрілів стало відомо, що у Києві – висока забрудненість повітря через пожежі, людей закликали зачинити вікна і не виходити на вулицю без потреби. Однак Київська ОВА видала офіційне повідомлення, яким стверджує, що “стан атмосферного повітря у населених пунктах Київської області перебуває в нормі”.

Також серед окремих пошкоджень після російської атаки відомо про:

Консульство Польщі – йдеться про пожежі та значні пошкодження;

Склад книжкового видавництва та інтернет-магазину Наш Формат ;

Сортувальне депо Нової пошти та відділення №114 (пошкоджено, але працює), №226 (пошкоджено, працює в обмеженому режимі роботи (тільки видача), відсутня можливість заїхати авто на територію відділення), №223 (закрите, на місці працюють поліція та ДСНС, посилки перенаправили у відділення №122). Згоріло два автомобіля, однак працівники й вантаж не постраждали.

Пожежна частина ДСНС : вибиті вікна, понівечений фасад будівлі, пошкоджено 11 одиниць технік. На щастя, особовий склад не постраждав.

Атака на Київську область

Область атакована дронами-камікадзе, руйнування отримали п’ять районів, 11 локацій. У Бучанському районі пошкоджено скління чотириповерхівки та приватних будинків, багатоповерхівки, автомобілей.

У Фастівському районі – є пошкодження багатоповерхових будинків, промислового району, семи приватних гаражів, будівлі кінологічного центру, автомобілів.

У Броварському районі внаслідок атаки пошкоджені вікна освітнього закладу.

Атака на Дніпропетровську область

Росія вночі проти 4 липня скерувала на Дніпропетровщину безпілотники та артилерію. Так, за інформацією очільника обласної військової адміністрації Сергія Лисака, вночі та під ранок протиповітряна оборона знищила над областю 14 російських дронів.

У Могилівській громаді Дніпровського району пошкоджені приватний будинок і два гаражі.

На Нікопольщині агресор бив артилерією та FPV-дронами. Гучно було у самому Нікополі, Покровській, Марганецькій та Мирівській громадах. Понівечені інфраструктура і приватна оселя.

Зранку обстріл росіян продовжився, БпЛА влучив по Кривому Рогу. Там виникла пожежа, попередньо відомо про шістьох поранених чоловіків, п’ять з яких залишаються в лікарні. Зазначається, що травми не важкі.

Атака на Черкаську область

Начальник ОВА Ігор Табурець повідомив, що за попередніми даними, в межах області знищили 22 російські БпЛА.

Атака на Кіровоградську область

Начальник ОВА Андрій Райкович розповів, що в Знам’янській громаді частково пошкоджено житловий будинок. Нескладних поранень зазнала 52-річна жінка. Їй надано необхідну медичну допомогу. Здоров’ю нічого не загрожує.

Також пошкоджене домоволодіння – його огляне комісія.

Атака на Сумську область

За даними місцевої ОВА, в цій області були влучання дванадцятьма безпілотниками. У Лебединській громаді ворог влучив по заводу із виробництва біоетанолу, пошкоджені цистерни, стався розлив патоки. Постраждалих немає.

Також є руйнування у десяти приватних будинках.

Фахівці оцінюють екологічні наслідки.

Атака на Харківську область

Голова ОДА Олег Синєгубов розповів, що за минулу добу ворожих ударів зазнали дев’ять населених пунктів області, постраждало щонайменше п’ятеро людей.

В селищі Приколотне Вільхуватської громади постраждали 57-річний чоловік і 51-річна жінка, а у селі Савинці постраждали 22-річна і 39-річна жінки та 23-річний чоловік.

У селі Вишнева Савинської громади внаслідок вибуху невідомого предмету постраждав 56-річний чоловік.

Серед озброєння, використаного ворогом по Харківщині:

38 некерованих авіаційних ракет;

8 КАБ;

12 БпЛА типу Герань-2;

1 БпЛА типу Ланцет;

1 БпЛА типу Молнія;

2 fpv-дрони;

1 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкоджені:

У Куп’янському районі – службовий автомобіль комунальної служби, 2 цивільні автомобілі (с. Вільхуватка, с. Слизневе);

У Ізюмському районі – 4 будинки, 2 господарчі споруди (с. Бойні), адміністративну будівлю, електромережі, автомобіль (с. Савинці).

Атака на Херсонщину

Близько 10:30 4 липня росіяни запустили дрони по Дніпровському району та Новодмитрівці. До лікарні направили 67-річну жінку у стані середнього ступеня тяжкості та 52-річного чоловіка, у якого вибухова травма та контузія.

Атака на Одеську область

Тим часом міністр закордонних справ Андрій Сибіга розповів, що в Одесі через російську атаку незначно пошкодили будівлю консульства Китаю.

Атака на Полтавську область

В Полтавській ОВА відмітили, що через падіння уламків безпілотника у Кременчуцькому районі пошкодило покрівлю та вікна житлового будинку.

– На жаль, травмовані двоє людей. Їх госпіталізували, – йдеться у повідомленні.

Атака на Миколаївську область

На Миколаївщині, тим часом, вдалось збити і знищити чотири безпілотники типу Shahed 131/136.

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