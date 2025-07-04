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Вибухи в Павлограді: Повітряні сили попередили про загрозу балістики

дрон бпла
Фото: Pixabay

Вибухи в Павлограді сьогодні, 4 липня, лунають удруге за останні дві години.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Вибухи у Павлограді 4 липня: що відомо

Перший вибух пролунав близько 14:30, другий – близько 16:10.

Зараз дивляться

Офіційної інформації про те, що стало причиною вибухів у Павлограді наразі немає.

Відомо, що в цей момент у місті триває повітряна тривога.

Також ЗМІ повідомляють про вибухи в Дніпрі.

Нагадаємо, що раніше ворог скерував ударний БпЛА на Кривий Ріг. Як наслідок – постраждали шестеро людей, з них п’ятеро перебувають у лікарні.

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