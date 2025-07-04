Вибухи у Дніпрі: Повітряні сили попереджали про загрозу балістики

Вибухи у Дніпрі пролунали вдень п’ятниці, 4 липня. Перед цим Повітряні сили попереджали про загрозу балістики.

Вибухи у Дніпрі 4 липня: що відомо

Вибухи у Дніпрі сьогодні, 4 липня, пролунали близько 16:30.

О 16:08 Повітряні сили попередили про загрозу застосування балістичного озброєння зі східного напрямку.

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– Дніпро – в укриття, – йшлося у дописі.

Нагадаємо, сьогодні вночі Україна пережила рекордну повітряну атаку – росіяни запустили 550 цілей, з яких понад 330 – це ударні БпЛА типу Шахед.

Усі складові протиповітряної оборони активно працювали над збиттям ворожих цілей, повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Сили оборони знищили частину ворожих засобів атаки, але частина ракет досягла цілей.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 226-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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