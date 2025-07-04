Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Клубний чемпіонат світу-2025 з футболу: розклад матчів і результати
У Києві попрощались із пілотом F-16 Максимом Устименком
Трамп прокоментував припинення постачання зброї Україні: Байден виснажив країну
Стовп вогню та диму: момент вибуху під Житомиром потрапив на відео
Тоню Матвієнко побив водій таксі: співачка звернулася до поліції
Терміново
Терміново
Ірина Гамалій, редакторка сайту
2 хв.

Вибухи у Дніпрі: Повітряні сили попереджали про загрозу балістики

вибухи у полтаві 3 липня
Фото: ДСНС

Вибухи у Дніпрі пролунали вдень п’ятниці, 4 липня. Перед цим Повітряні сили попереджали про загрозу балістики.

Вибухи у Дніпрі 4 липня: що відомо

Вибухи у Дніпрі сьогодні, 4 липня, пролунали близько 16:30.

О 16:08 Повітряні сили попередили про загрозу застосування балістичного озброєння зі східного напрямку.

Зараз дивляться

– Дніпро – в укриття, – йшлося у дописі.

Нагадаємо, сьогодні вночі Україна пережила рекордну повітряну атаку – росіяни запустили 550 цілей, з яких понад 330 – це ударні БпЛА типу Шахед.

Усі складові протиповітряної оборони активно працювали над збиттям ворожих цілей, повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Сили оборони знищили частину ворожих засобів атаки, але частина ракет досягла цілей.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 226-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Читайте також
РФ атакувала Україну 539 дронами та 11 ракетами, зокрема Кинджалами та Іскандерами
Обстріл дронами та ракетами

Пов'язані теми:

Війна в УкраїніВибухДніпро
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь