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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
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У Ніжині підлітків вразило струмом на даху вагону: хлопець загинув, дівчина – в реанімації

у ніжині підлітків вразило струмом

Сьогодні, 5 липня, у Ніжині на даху залізничного вагона хлопця 15 років та 19-річну дівчину вразило струмом.

У Ніжині хлопець загинув на даху вагону

Сьогодні ввечері надійшло повідомлення про те, що на території Ніжинського залізничного вокзалу 15-річний хлопець і 19-річна дівчина зазнали ураження електричним струмом, пише Державна служба надзвичайних ситуацій.

На місце події оперативно приїхали рятувальники, які зняли постраждалих із даху вагона та передали медикам.

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На жаль, хлопець загинув, дівчина знаходиться у реанімації, повідомили у ДСНС.

На фоні даного випадку Працівники ДСНС вкотре звернулись до батьків та наголосили, залізниця – не місце для розваг.

– Пояснюйте дітям, наскільки небезпечними можуть бути ігри поблизу колій, та уважно стежте за їхнім дозвіллям. Це може врятувати життя!, – зазначили рятувальнки.

Нагадаємо, що такі випадки справді непоодинокі. Так, в Одесі на вагоні потяга уразило струмом підлітків, обидва загинули.

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