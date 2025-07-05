У Ніжині підлітків вразило струмом на даху вагону: хлопець загинув, дівчина – в реанімації

Сьогодні, 5 липня, у Ніжині на даху залізничного вагона хлопця 15 років та 19-річну дівчину вразило струмом.

У Ніжині хлопець загинув на даху вагону

Сьогодні ввечері надійшло повідомлення про те, що на території Ніжинського залізничного вокзалу 15-річний хлопець і 19-річна дівчина зазнали ураження електричним струмом, пише Державна служба надзвичайних ситуацій.

На місце події оперативно приїхали рятувальники, які зняли постраждалих із даху вагона та передали медикам.

Зараз дивляться

На жаль, хлопець загинув, дівчина знаходиться у реанімації, повідомили у ДСНС.

На фоні даного випадку Працівники ДСНС вкотре звернулись до батьків та наголосили, залізниця – не місце для розваг.

– Пояснюйте дітям, наскільки небезпечними можуть бути ігри поблизу колій, та уважно стежте за їхнім дозвіллям. Це може врятувати життя!, – зазначили рятувальнки.

Нагадаємо, що такі випадки справді непоодинокі. Так, в Одесі на вагоні потяга уразило струмом підлітків, обидва загинули.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.