Вибухи у Києві в ніч на 5 липня: РФ знову запустила ударні дрони, працює ППО

Прогриміли потужні вибухи у Києві у ніч з 4 на 5 липня, коли російські війська знову намагалися атакувати ударними дронами Shahed столицю України.

Вибухи у Києві вночі – які наслідки

У столиці вночі оголосили повітряну тривогу через загрозу ударних БпЛА, повідомили у Київській міській військовій адміністрації.

Жителів міста закликали негайно пройти до найближчих укриттів і залишатися там до завершення повітряної тривоги.

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Сили ППО працюють над ліквідацією загрози в небі над Києвом, повідомили у МВА.

У Повітряних силах ЗСУ заявили, що попередньо за спостереженням основний вектор руху ворожих ударних БпЛА – знову на Київщину та столицю.

Тим часом люди вже почали спускатися до станцій метро у Києві та навіть планують залишитися там на ніч.

У ніч на 4 липня Росія здійснила масовану атаку дронами на Київ, внаслідок чого загинула людина та ще 26 осіб дістали поранення.

За інформацією від офіційних джерел, руйнування зафіксовані в шести районах. Найбільше постраждав Солом’янський район Києва.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 228-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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