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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
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Атакує Битицю від ночі: внаслідок обстрілу з боку РФ загинула людина

обстріл Битицького старостату

Під масованим ударом з боку РФ опинився Битицький старостат Сумської громади.

Обстріл Битицького старостату Сумщини 6 липня

– Ворог атакує село від ночі: були удари керованими авіабомбами, зранку – ракетний удар, а вдень росіяни застосували ударні дрони, – пише начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

Близько 16:00 протягом 15 хвилин ворог атакував село чотирма ударними БпЛА.

обстріл Битицького старостату
Фото: Олег Григоров
обстріл Битицького старостату
Фото: Олег Григоров
обстріл Битицького старостату
обстріл Битицького старостату

Унаслідок обстрілу пошкоджені 25 будинків місцевих жителів, пʼять – фактично знищені. Масштаби руйнувань уточнюються.

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До того ж, у результаті влучань БпЛА спалахнула пожежа у житловому секторі. Російська агресія забрала життя однієї цивільної людини.

Тіло жертви виявили під час обстеження території після серії ударів.

Попередньо, ще одна людина поранена. Пошуково‑рятувальні роботи тривають.

битиця на карті

Фото: google maps

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 229-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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