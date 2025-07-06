Атакує Битицю від ночі: внаслідок обстрілу з боку РФ загинула людина

Під масованим ударом з боку РФ опинився Битицький старостат Сумської громади.

Обстріл Битицького старостату Сумщини 6 липня

– Ворог атакує село від ночі: були удари керованими авіабомбами, зранку – ракетний удар, а вдень росіяни застосували ударні дрони, – пише начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

Близько 16:00 протягом 15 хвилин ворог атакував село чотирма ударними БпЛА.

Унаслідок обстрілу пошкоджені 25 будинків місцевих жителів, пʼять – фактично знищені. Масштаби руйнувань уточнюються.

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До того ж, у результаті влучань БпЛА спалахнула пожежа у житловому секторі. Російська агресія забрала життя однієї цивільної людини.

Тіло жертви виявили під час обстеження території після серії ударів.

Попередньо, ще одна людина поранена. Пошуково‑рятувальні роботи тривають.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 229-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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