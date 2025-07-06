Чіплялися за дерева та тікали на горища: очевидці про повінь у Техасі, яка забрала життя 78 людей

У Техасі через повінь загинуло щонайменше 70 людей, 11 дітей з літнього табору вважаються зниклими безвісти.

Наслідки повені у Техасі

Повінь у Техасі забрала життя 78 людей. Зокрема, в окрузі Керр загинуло найбільше людей, також смерті через стихію зафіксовані в окрузі Тревіс, Бернет, Кендалл, Вільямсон.

Пошукові служби використовували гелікоптери, човни та дрони для пошуку жертв та порятунку людей.

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Повінь у Техасі: що кажуть очевидці

Пагорби вздовж річки Гваделупе в центральному Техасі всіяні молодіжними таборами та кемпінгами. Вони опинились у полоні водної стихії.

– Табір був повністю зруйнований. Приземлився гелікоптер і почав забирати людей. Було справді страшно, – сказала одна з учасниць табору 13-річна Елінор Лестер.

Люди, рятуючись від стихії, чіплялися за дерева та тікали на горища. Зокрема, в Інграмі Ерін Берджесс прокинулася посеред ночі від грому та дощу. Всього за 20 хвилин вода хлинула в її будинок, сказала вона.

– Ми з сином допливли до дерева і вчепилися за нього, а мій хлопець і собака попливли геть. Він деякий час загубився, але ми їх знайшли, – розповіла жінка.

Баррі Адельман розповів, як через повінь разом з родиною та з мешканцями його триповерхового будинку опинився на горищі.

– Мені доводилося дивитися онукові в обличчя і говорити йому, що все буде добре, але всередині я був смертельно наляканий, – сказав він.

Як пише WSJ, причиною такої кількості загиблих, зокрема серед дітей стало те, що повідомлення про повінь надійшли о 5 ранку, коли всі спали, а влада скоротила фахівців, які мали б спрогнозувати про це раніше.

– У них не було жодного шансу. Їх не попереджали, – каже жінка з місцевої громади.

Реакція Трампа та Зеленського на повінь у Техасі

Президент США Дональд Трамп оголосив стан стихійного лиха в окрузі Керр штату Техас.

– Адміністрація Трампа продовжує тісно співпрацювати з лідерами штатів та місцевими лідерами. Міністр внутрішньої безпеки Крісті Ноем вчора була на місці подій разом з губернатором Грегом Ебботтом, який наполегливо працює, щоб допомогти людям свого великого штату, – написав він у Truth Social.

Президент визнав, що багато людей загинуло, також є зниклі безвісти. Ведеться ліквідація наслідків, вдалося врятувати понад 850 людей.

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття Дональду Трампу, американському народові та всім постраждалим.

– Наші співчуття Президенту США, американському народові та всім мешканцям Техасу, які постраждали від жахливих, смертоносних повеней, – написав він у X.

Він сподівається, що зниклі, зокрема діти з літнього табору, повернуться до безпечного місця.

Окрім того, український лідер побажав сил рятувальникам і якнайшвидшого відновлення регіонам.

Нагадаємо, що вранці 4 липня у Техасі через сильні зливи лише за 45 хвилин води на річці Гуадалупе піднялися на 8 метрів. Стихія змивала будинки, автівки. Небезпека не минула, оскільки дощі продовжувалися.

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