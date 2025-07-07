Нічні вибухи у Києві: пошкоджено тепломережу, без гарячої води 500 будівель

Наслідки нічних вибухів у Києві 7 липня зафіксовані у трьох районах столиці. Зокрема, у Голосіївському районі внаслідок падіння уламків збитих дронів пошкоджено тепломагістраль великого діаметру.

Вибухи у Києві сьогодні: наслідки атаки дронів

За даними КМДА та мера столиці Віталія Кличка, зафіксовано влучання уламків збитих БпЛА у Деснянському, Голосіївському та Солом’янському районах.

У Голосіївському – пошкоджено вікна в офісній будівлі, а також тепломагістраль діаметром 1 м, тому без гарячого водопостачання наразі близько 500 будівель (житлові будинки, школи, медичні установи, а також відомчі обʼєкти).

Зараз дивляться

Комунальники працюють над ліквідацією аварії.

Крім того, пошкоджено віконні конструкції на одному з енергообʼєктів.

У Деснянському районі уламки дронів пошкодили фасад адміністративної будівлі, газову

трубу та порожній резервуар. Горіння вже ліквідовано, потерпілих немає.

Вибуховою хвилею пошкоджене скління нежитлової будівлі та поруч розташовані автівки.

У Солом’янському районі уламки збитого БпЛА впали на автомийку: пошкоджені авто та труба водопостачання. Пожежі не було, без постраждалих.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 230-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : КМДА

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.