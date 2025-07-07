Загорівся склад боєприпасів у Миколаївській області: яка причина

Сьогодні, 7 липня, близько 10:00, в одній з громад Миколаївської області загорілося місце зберігання боєприпасів. Причина виникнення пожежі уточнюється.

Про це повідомили Сили оборони Півдня.

Пожежа на складі боєприпасів у Миколаївській області

Як повідомляють військові, пожежа на складі боєприпасів не пов’язана з російськими обстрілами. Займання могло статися через горіння сухої трави. Відбувається поодинока детонація боєприпасів.

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На місці події працюють підрозділи ДСНС, осередок займання локалізовано.

Сили оборони Півдня повідомляють, що склад боєприпасів розташований поза межами населених пунктів. Загрози місцевому населенню немає, водночас військові просять людей залишатись у безпечному місці.

Наразі військове командування створило комісію для розслідування події із займанням складу боєприпасів, визначення вини посадових осіб, чиї дії чи бездіяльність призвели до пожежі на локації.

Нагадаємо, що 6 липня село Рибаківка Миколаївської області зазнало масованої атаки Шахедів. Вибухами пошкоджено приватні будинки, будівлі кількох баз відпочинку, відділення Укрпошти, магазин.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 230-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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