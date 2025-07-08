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Тетяна Забожко, випускова редакторка
2 хв.

РФ атакувала Україну чотирма ракетами та 54 дронами: скільки цілей знешкоджено

Обстріл, атака дронами Shahed, вибухи
Фото: Факти ICTV

Під час нічної атаки Україну росіяни атакували чотирма ракетами та 54 безпілотниками.

Нічна атака на Україну: що відомо

Нічна атака на Україну почалася о 00:30 8 липня.

Російські війська застосували:

Зараз дивляться
  • чотири зенітні керовані ракети С-300/С-400 (запущені з Курської області РФ);
  • 54 ударні безпілотники Shahed і дрони-імітатори різних типів (запущені з російських Курська, Орла, а також із Гвардійського в тимчасово окупованому Криму).

До ранку протиповітряна оборона знешкодила 34 БпЛА на Півночі та Півдні країни.

26 збито вогневими засобами ураження, вісім локаційно втрачено/приглушено засобами радіоелектронної боротьби.

Влучання ударних дронів зафіксовано в п’яти локаціях.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 231-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ

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