Тетяна Забожко, випускова редакторка
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РФ атакувала Україну чотирма ракетами та 54 дронами: скільки цілей знешкоджено
Під час нічної атаки Україну росіяни атакували чотирма ракетами та 54 безпілотниками.
Нічна атака на Україну: що відомо
Нічна атака на Україну почалася о 00:30 8 липня.
Російські війська застосували:
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- чотири зенітні керовані ракети С-300/С-400 (запущені з Курської області РФ);
- 54 ударні безпілотники Shahed і дрони-імітатори різних типів (запущені з російських Курська, Орла, а також із Гвардійського в тимчасово окупованому Криму).
До ранку протиповітряна оборона знешкодила 34 БпЛА на Півночі та Півдні країни.
26 збито вогневими засобами ураження, вісім локаційно втрачено/приглушено засобами радіоелектронної боротьби.
Влучання ударних дронів зафіксовано в п’яти локаціях.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 231-шу добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Повітряні сили ЗСУ
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