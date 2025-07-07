Україною пронісся буревій: повалено дерева, знеструмлено населені пункти
Увечері 7 липня захід України накрив грозовий фронт із сильним вітром. Стихія пронеслася територією Буковини, Львівщини, Рівненщини та Прикарпаття, спричинивши численні руйнування та перебої з електропостачанням.
Рівненська область
Як повідомив голова Рівненської ОВА Олександр Коваль, на територію області обрушився потужний буревій. Найбільше постраждав Дубенський район: попередньо відомо про пошкодження дахів у понад 10 житлових будинках.
Повалені дерева у Дубенському та Вараському районах. На місцях працюють рятувальники та представники ДСНС.
Наразі Рівнеобленерго збирає інформацію про масштаби знеструмлень. Жодна людина під час негоди не постраждала. Очільник області запевнив, що перебуває у постійному контакті з усіма відповідальними службами.
Жителів Рівненщини закликають бути максимально обережними. Рекомендується уникати перебування поблизу ліній електропередач, великих дерев чи рекламних конструкцій, не чіпати обірвані дроти, а у разі надзвичайної ситуації – звертатися до рятувальників.
Станом на 22:00 повністю без електроенергії залишилися 13 населених пунктів, ще три – частково. Загалом без світла залишилися 2 553 абоненти по всій області.
Чернівецька область
У Чернівецькій області негода також спричинила серйозні пошкодження, повідомляє ДСНС. Як інформують місцеві органи влади, 7 липня внаслідок різкого погіршення погоди зафіксовано випадки руйнування житлових будинків, об’єктів критичної інфраструктури та транспортних шляхів.
У самих Чернівцях рятувальники виїжджали на п’ять різних адрес для усунення наслідків буревію. Також аварійні служби працювали у Чернівецькому та Вижницькому районах.
На ранок 8 липня ліквідаційні роботи ще тривають у п’яти населених пунктах області.
Львівська область
Патрульна поліція Львівщини повідомила про численні випадки падіння дерев через пориви вітру. Співробітники поліції залучені до ліквідації наслідків негоди та, у разі необхідності, здійснюють регулювання дорожнього руху.
Правоохоронці закликають громадян дотримуватись правил безпеки, не підходити до обірваних дротів і повалених дерев. У разі виявлення небезпеки одразу викликати відповідні служби. Наголошується на важливості обережної поведінки за кермом під час негоди.
У вівторок, 8 липня, в Україні ще утримається спекотна погода. Проте очікується вплив циклону Gabriel, який принесе сильні дощі в окремі регіони.