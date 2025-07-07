Україною пронісся буревій: повалено дерева, знеструмлено населені пункти

Увечері 7 липня захід України накрив грозовий фронт із сильним вітром. Стихія пронеслася територією Буковини, Львівщини, Рівненщини та Прикарпаття, спричинивши численні руйнування та перебої з електропостачанням.

Рівненська область

Як повідомив голова Рівненської ОВА Олександр Коваль, на територію області обрушився потужний буревій. Найбільше постраждав Дубенський район: попередньо відомо про пошкодження дахів у понад 10 житлових будинках.

Повалені дерева у Дубенському та Вараському районах. На місцях працюють рятувальники та представники ДСНС.

Зараз дивляться

Наразі Рівнеобленерго збирає інформацію про масштаби знеструмлень. Жодна людина під час негоди не постраждала. Очільник області запевнив, що перебуває у постійному контакті з усіма відповідальними службами.

Жителів Рівненщини закликають бути максимально обережними. Рекомендується уникати перебування поблизу ліній електропередач, великих дерев чи рекламних конструкцій, не чіпати обірвані дроти, а у разі надзвичайної ситуації – звертатися до рятувальників.

Станом на 22:00 повністю без електроенергії залишилися 13 населених пунктів, ще три – частково. Загалом без світла залишилися 2 553 абоненти по всій області.

Чернівецька область

У Чернівецькій області негода також спричинила серйозні пошкодження, повідомляє ДСНС. Як інформують місцеві органи влади, 7 липня внаслідок різкого погіршення погоди зафіксовано випадки руйнування житлових будинків, об’єктів критичної інфраструктури та транспортних шляхів.

У самих Чернівцях рятувальники виїжджали на п’ять різних адрес для усунення наслідків буревію. Також аварійні служби працювали у Чернівецькому та Вижницькому районах.

На ранок 8 липня ліквідаційні роботи ще тривають у п’яти населених пунктах області.

Львівська область

Патрульна поліція Львівщини повідомила про численні випадки падіння дерев через пориви вітру. Співробітники поліції залучені до ліквідації наслідків негоди та, у разі необхідності, здійснюють регулювання дорожнього руху.

Правоохоронці закликають громадян дотримуватись правил безпеки, не підходити до обірваних дротів і повалених дерев. У разі виявлення небезпеки одразу викликати відповідні служби. Наголошується на важливості обережної поведінки за кермом під час негоди.

У вівторок, 8 липня, в Україні ще утримається спекотна погода. Проте очікується вплив циклону Gabriel, який принесе сильні дощі в окремі регіони.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.