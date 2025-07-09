Вибухи в Луцьку: у місті – пожежа на території підприємства та гаражного кооперативу

Вибухи в Луцьку сьогодні вночі, 9 липня, лунали в той час, як ворог атакував місто ударними безпілотниками та ракетами.

За словами міського голови Луцька Ігоря Поліщука, ця атака стала найбільш масованою.

Вибухи в Луцьку сьогодні вночі: що відомо

Унаслідок вибухів у Луцьку сталося займання та пошкодження гаражів на території одного з гаражних кооперативів.

Зараз дивляться

Спалахнула пожежа також на території одного з підприємств.

Решта ушкоджень зʼясовується.

– На щастя, на цю хвилину інформації щодо загиблих унаслідок ворожої атаки немає. Дякуємо Богу! Наша честь, шана і подяка силам ППО. У разі надходження нової інформації, оперативно інформуватиму, – зазначив Ігор Поліщук.

Як уточнив очільник Волинської ОВА Іван Рудницький, сьогодні вночі загалом в повітряному просторі Волині перебували близько 50 БПЛА та 5 ракет.

Повітряна тривога у Волинській області тривала з 01:54 до 06:14.

Вибухи сьогодні вночі також лунали й у Києві. Російські війська атакувати ударними дронами Shahed.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 232-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.