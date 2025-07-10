Оприлюднено відео, як знищували російські БпЛА вночі
Повітряне командування Центр оприлюднило відео, на якому українські захисники перехоплюють в небі, знищують російські безпілотники та інші цілі під час нічної атаки.
Як українські воїни знищують БпЛА у Центрі України – відео
– Бойова робота у ніч на 10 липня в зоні відповідальності Повітряного командування Центр. Дякуємо за успішну роботу, – йдеться у повідомленні.
Росія здійснила масовану атаку на Київ балістичними ракетами та ударними дронами Shahed у ніч на 10 липня.
Як повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко, внаслідок обстрілу відомо щонайменше про двох загиблих та 22 постраждалих.
Зокрема, у Києві наслідки атаки зафіксували у восьми районах. Серед них – Солом’янський, Шевченківський, Дарницький, Подільський, Оболонський, Деснянський і Голосіївський.
Керівник Київської ОВА Микола Калашник звернув увагу, що армія РФ атакувала столицю та область майже 10 годин поспіль різноманітним озброєнням.