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Юлія Захарченко, редакторка стрічки
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Оприлюднено відео, як знищували російські БпЛА вночі

Збиття ударних дронів
Фото: Факти ICTV

Повітряне командування Центр оприлюднило відео, на якому українські захисники перехоплюють в небі, знищують російські безпілотники та інші цілі під час нічної атаки.

Як українські воїни знищують БпЛА у Центрі України – відео

– Бойова робота у ніч на 10 липня в зоні відповідальності Повітряного командування Центр. Дякуємо за успішну роботу, – йдеться у повідомленні.

Росія здійснила масовану атаку на Київ балістичними ракетами та ударними дронами Shahed у ніч на 10 липня.

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Як повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко, внаслідок обстрілу відомо щонайменше про двох загиблих та 22 постраждалих.

Зокрема, у Києві наслідки атаки зафіксували у восьми районах. Серед них – Солом’янський, Шевченківський, Дарницький, Подільський, Оболонський, Деснянський і Голосіївський.

Керівник Київської ОВА Микола Калашник звернув увагу, що армія РФ атакувала столицю та область майже 10 годин поспіль різноманітним озброєнням.

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