Вибухи в Київській області: майже 10 годин тривала масована атака РФ

Вибухи в Київській області лунали у ніч на 10 липня. Ворог атакував регіон майже 10 годин, застосувавши ударні дрони та ракети.

Про це повідомив голова Київської ОВА Микола Калашник у Telegram.

Вибухи в Київській області 10 липня: що відомо

Наслідки вибухів у Київській області сьогодні зафіксовані у чотирьох районах регіону.

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В Обухівському районі поранення отримав чоловік 51 року, який госпіталізований до місцевої лікарні. Стан пораненого наразі з’ясовується.

У Броварському районі пошкоджені приватні будинки та господарчі споруди.

У них вибиті вікна та двері, посічені фасади. В одному приватному будинку унаслідок ворожої атаки сталася пожежа, яку вже ліквідовано.

Також пошкоджено два автомобілі. Кількість пошкоджених будинків уточнюється.

У Вишгородському районі ліквідована пожежа гаражного приміщення, яка виникла внаслідок російського обстрілу.

У Бориспільському та Обухівському районах також виявлені пошкоджені приватні будинки від уламків збитих ворожих цілей.

Оперативні групи продовжують роботи з фіксації наслідків ворожої атаки. Калашник зазначив, що кількість пошкоджених об’єктів може збільшитися після завершення обстеження всіх територій.

Нагадаємо, що перші вибухи на Київщині пролунали близько 01:20 10 липня.

За інформацією начальника КМВА Тимура Ткаченка, у самій столиці наразі відомо про двох загиблих.

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