Повідомлено про підозру окупанту, який розстріляв авто з родиною: батько та 9-річна донька загинули на Харківщині

У Харківській області встановили особу російського окупанта, який розстріляв авто з родиною, внаслідок чого загинули дев’ятирічна донька та її батько.

Розстріл родини під час окупації у Харківській області

Як повідомляє Харківська обласна прокуратура, вдень 2 березня 2022 року родина рухалася автомобілем трасою поблизу села Дементіївка, яке на той момент опинилося під контролем окупантів.

За інформацією слідства, чоловік із дружиною та двоє їхніх дітей, серед яких дев’ятирічна донька та 17-річний син, вирішили евакуюватися до більш безпечного населеного пункту.

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Проте російський військовослужбовець відкрив вогонь із кулемета калібру 12,7 мм по машині, якою пересувалася родина.

Внаслідок обстрілу водій втратив керування, тому автівка з’їхала з дороги. Чоловік намагався знову завести транспортний засіб і продовжити рух, але солдат РФ повторно відкрив вогонь, після чого авто загорілося.

На місці загинули батько та його дев’ятирічна донька. Мати та 17-річний син дістали тяжкі поранення. Але їм вдалося вибратися з машини у вогні та впасти на землю.

Водночас військовий РФ продовжував стріляти у бік авто. Постраждалі матір і підліток лежали на дорозі, тоді російський солдат підійшов до них майже впритул, сказавши, що в нього наказ стріляти по всіх, після чого пішов геть.

Поранених вдалося врятувати, повідомили у Харківській обласній прокуратурі, оскільки їх помітили небайдужі люди і вчасно доправили до лікарні.

За даними слідства, до злочину причетний військовослужбовець 237 танкового полку 3 мотострілецької дивізії 20 гвардійської загальновійськової армії Московського військового округу, уродженець Бєлгородської області Росії.

22-річному російському військовому заочно повідомлено про підозру в порушенні законів та звичаїв війни, поєднаному з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).

Наразі вирішується питання для оголошення підозрюваного у розшук. Триває досудове розслідування.

Фото: Харківська обласна прокуратура

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