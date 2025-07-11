РФ могла ударити по ТЦК в Одесі: що відомо про наслідки
Російські дрони могли атакувати ТЦК в Одесі 11 липня.
Удар по ТЦК в Одесі: що відомо про наслідки
Про це повідомляють у місцевих пабліках, а також видання РБК-Україна з посиланням на власні джерела.
Факти ICTV намагаються отримати офіційний коментар щодо удару безпілотниками по Одеському ТЦК.
Останнім часом Росія дедалі частіше завдає ударів по територіальних центрах комплектування в різних містах України.
Як повідомив начальник управління комунікації командування Сухопутних військ ЗСУ Віталій Саранцев, атаки Росії на будівлі ТЦК не зупинять мобілізацію в Україні, оскільки дані військовозобов’язаних зберігаються в цифровому вигляді.
Нагадаємо, вибухи в Одесі сьогодні пролунали зранку під час повітряної тривоги.
Російські окупанти атакували місто ударними безпілотниками.