Укр Рус
Укр Рус
Популярні
У кожного дипломата є ротаційний цикл: Сибіга підтвердив заміну посла України у США
Трамп прокоментував припинення постачання зброї Україні: Байден виснажив країну
Клубний чемпіонат світу-2025 з футболу: розклад матчів і результати
Терміново
Вибухи в Луцьку: у місті – пожежа на території підприємства та гаражного кооперативу
СБУ виявила в Шахедах, які атакували Київ, компоненти китайського виробництва
Потребує перевірки
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки
2 хв.

РФ могла ударити по ТЦК в Одесі: що відомо про наслідки

удар по ТЦК в Одесі
Фото: Факти ICTV

Російські дрони могли атакувати ТЦК в Одесі 11 липня.

Удар по ТЦК в Одесі: що відомо про наслідки

Про це повідомляють у місцевих пабліках, а також видання РБК-Україна з посиланням на власні джерела.

Факти ICTV намагаються отримати офіційний коментар щодо удару безпілотниками по Одеському ТЦК.

Зараз дивляться

Останнім часом Росія дедалі частіше завдає ударів по територіальних центрах комплектування в різних містах України.

Як повідомив начальник управління комунікації командування Сухопутних військ ЗСУ Віталій Саранцев, атаки Росії на будівлі ТЦК не зупинять мобілізацію в Україні, оскільки дані військовозобов’язаних зберігаються в цифровому вигляді.

Нагадаємо, вибухи в Одесі сьогодні пролунали зранку під час повітряної тривоги.

Російські окупанти атакували місто ударними безпілотниками.

Читайте також
Вибухи в Київській області 11 липня: в небі зафіксовано рух безпілотників
дрони Шахед ракети

Пов'язані теми:

атака дронамиВійна в УкраїніОдесаТЦК
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь