РФ могла ударити по ТЦК в Одесі: що відомо про наслідки

Російські дрони могли атакувати ТЦК в Одесі 11 липня.

Удар по ТЦК в Одесі: що відомо про наслідки

Про це повідомляють у місцевих пабліках, а також видання РБК-Україна з посиланням на власні джерела.

Факти ICTV намагаються отримати офіційний коментар щодо удару безпілотниками по Одеському ТЦК.

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Останнім часом Росія дедалі частіше завдає ударів по територіальних центрах комплектування в різних містах України.

Як повідомив начальник управління комунікації командування Сухопутних військ ЗСУ Віталій Саранцев, атаки Росії на будівлі ТЦК не зупинять мобілізацію в Україні, оскільки дані військовозобов’язаних зберігаються в цифровому вигляді.

Нагадаємо, вибухи в Одесі сьогодні пролунали зранку під час повітряної тривоги.

Російські окупанти атакували місто ударними безпілотниками.

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