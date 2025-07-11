Убитий полковник СБУ Воронич керував операцією з ліквідації Мотороли – NYT

Полковник СБУ Іван Воронич, якого застрелили 10 липня в Голосіївському районі Києва, раніше керував спецпідрозділом, що ліквідував бойовика Арсена Павлова, більш відомого під позивним Моторола.

Про це повідомляє The New York Times 11 липня.

Вбивство полковника СБУ в Києві – що відомо

Воронич був офіцером Центру спеціальних операцій Альфа і понад 20 років працював у СБУ.

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Один із його колишніх колег, який побажав залишитися анонімним, розповів виданню, що Воронич приєднався до Служби безпеки України в середині 1990-х.

У певний період він очолював підрозділ спецпризначення, відомий як П’яте управління. Саме цей підрозділ за участі та підтримки ЦРУ виконував спецоперацію з ліквідації Мотороли.

Під час повномасштабної війни з РФ полковник Воронич, за словами його колег по службі, входив до складу елітного підрозділу, що діє в так званій “сірій зоні”.

За інформацією NYT, його група відіграла помітну роль у наступальних діях Сил оборони України в Курській області.

– Полковник Воронич брав найактивнішу участь у протидії російській агресії з 2014 року. Якщо мотив – убивство на побутовому ґрунті, це одне. Але це може бути публічна страта, вчинена росіянами – це зовсім інша історія, яка потребує від СБУ вжиття комплексу негайних заходів, – заявив Іван Баканов, колишній глава Служби безпеки.

Нагадаємо, 10 липня близько 09:00 ранку невідомий підійшов до Воронича на вулиці у Голосіївському районі столиці, зробив п’ять прицільних пострілів з пістолета та втік.

Потерпілий дістав кілька вогнепальних поранень і помер на місці. Офіційно СБУ не розкриває ім’я загиблого, однак, за інформацією ВВС Україна, йдеться саме про полковника Івана Воронича.

Контррозвідник СБУ Роман Червінський у коментарі журналістам зазначив, що Воронич брав активну участь у війні з 2014 року і був одним із тих, хто стояв біля витоків нових напрямків роботи служби, які сьогодні створюють серйозні труднощі для противника.

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