Вибухи в Києві пролунали ввечері 11 липня. Сили ППО працюють по російських дронах.

Вибухи в Києві 11 липня: що відомо

Вибухи в Києві сьогодні пролунали під час повітряної тривоги.

Перед цим Повітряні сили повідомили про загрозу застосування ударних БпЛА та попередили про ймовірну роботу сил ППО.

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Киян попросили перебувати в укриттях.

Нагадаємо, в ніч на 10 липня російські військові обстріляли Україну дронами-камікадзе Шахед.

Одним із центрів атаки був Київ. Ворог ударив по столиці дронами, балістичними і крилатими ракетами.

У Києві виникли пожежі, пошкоджені будинки та АЗС. Дві людини загинули, 28 постраждали, серед них є діти.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 234-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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