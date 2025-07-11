Вибухи в Києві 11 липня: що відомо
Вибухи в Києві пролунали ввечері 11 липня. Сили ППО працюють по російських дронах.
Вибухи в Києві 11 липня: що відомо
Вибухи в Києві сьогодні пролунали під час повітряної тривоги.
Перед цим Повітряні сили повідомили про загрозу застосування ударних БпЛА та попередили про ймовірну роботу сил ППО.
Киян попросили перебувати в укриттях.
Нагадаємо, в ніч на 10 липня російські військові обстріляли Україну дронами-камікадзе Шахед.
Одним із центрів атаки був Київ. Ворог ударив по столиці дронами, балістичними і крилатими ракетами.
У Києві виникли пожежі, пошкоджені будинки та АЗС. Дві людини загинули, 28 постраждали, серед них є діти.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 234-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.