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Юлія Захарченко, редакторка стрічки
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Масштабна пожежа у Запоріжжі: дев’ятеро постраждалих, серед них – діти

Масштабна пожежа у Запоріжжі 12 липня 2025
Масштабна пожежа у Запоріжжі 12 липня 2025 року. Фото: ДСНС
Масштабна пожежа у Запоріжжі 12 липня 2025
Масштабна пожежа у Запоріжжі 12 липня 2025 року. Фото: ДСНС
Масштабна пожежа у Запоріжжі 12 липня 2025
Масштабна пожежа у Запоріжжі 12 липня 2025 року. Фото: ДСНС
Масштабна пожежа у Запоріжжі 12 липня 2025
Масштабна пожежа у Запоріжжі 12 липня 2025 року. Фото: ДСНС
Масштабна пожежа у Запоріжжі 12 липня 2025
Масштабна пожежа у Запоріжжі 12 липня 2025 року. Фото: ДСНС
Масштабна пожежа у Запоріжжі 12 липня 2025
Масштабна пожежа у Запоріжжі 12 липня 2025
Масштабна пожежа у Запоріжжі 12 липня 2025
Масштабна пожежа у Запоріжжі 12 липня 2025
Масштабна пожежа у Запоріжжі 12 липня 2025

У Запоріжжі в одному з районів відбулася масштабна пожежа у п’ятиповерховому житловому будинку, внаслідок чого постраждали дев’ять людей, серед яких є діти.

Масштабна пожежа у Запоріжжі 12 липня

Сьогодні, 12 липня о 15:27, у житловому будинку Запоріжжя сталася масштабна пожежа, інформує Державна служба з надзвичайних ситуацій України.

За даними ДСНС, загорілися балкони з другого до п’ятого поверху та декілька квартир, а полум’я дуже швидко поширювалося.

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Внаслідок масштабної пожежі у Запоріжжі постраждали дев’ятеро людей. Вдалося врятувати з осередку небезпеки шістьох осіб, серед яких два хлопчики віком сім та 11 років.

У ДСНС зазначили, що всім постраждалим на місці надали домедичну допомогу, після чого їх госпіталізували до медзакладу каретами швидкої допомоги.

Через сильне задимлення рятувальникам довелося працювати в апаратах на стисненому повітрі. Вони працювали у повному бойовому спорядженні, попри температуру повітря +38°C за вікном.

Як повідомили у ДСНС, полум’я вдалося ліквідувати. Наразі встановлюється причина масштабної пожежі у Запоріжжі. За фактом цієї події триває розслідування.

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Рятувальник ДСНС

Джерело: ДСНС
Фото: ДСНС

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