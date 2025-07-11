Вибухи в Черкасах 12 липня: що відомо

Вибухи у Черкасах та на околицях міста пролунали уночі 12 липня. У Черкаській ОВА попереджали про загрозу застосування ворогом безпілотників.

Вибухи у Черкасах 12 липня: що відомо

Вибухи у Черкасах сьогодні уночі пролунали під час повітряної тривоги.

Голова Черкаської ОВА Ігор Табурець повідомив про загрозу дронової атаки.

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– Підвищена небезпека! Загроза застосування ворогом ударних БпЛА, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, ввечері 11 липня пролунали вибухи у Києві. Столицю атакували ворожі дрони.

Після 23:00 мер Віталій Кличко повідомив, що сили ППО працюють на Троєщині по ворожих БпЛА.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 234-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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