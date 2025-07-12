Вибито 125 вікон: Львівська політехніка постраждала через російський обстріл

Під час нічного обстрілу Львова 12 липня постраждали навчальні корпуси №1, №4 та №5 університету Львівська політехніка. Уламками та вибуховою хвилею пошкоджено фасади, побито десятки вікон, частину навчального обладнання й техніки.

Про це повідомляє центр комунікацій Львівської політехніки.

Пошкоджено три корпуси Львівської політехніки

Найбільше від нічного обстрілу постраждав навчальний корпус №5 Львівської політехніки – вибито майже 100 вікон. У корпусі №4 – вибухами винесло 15 вікон, у корпусі №1 – 10 вікон. Частково пошкоджені й аудиторії.

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У Львівській політехніці наголошують, що потребують допомоги, адже необхідно відновити 125 вибитих вікон, поремонтувати фасади та відновити й закупити навчальне обладнання.

Обстріл Львова сьогодні, 12 липня: що відомо

За словами міського голови Львова Андрія Садового, внаслідок обстрілу Львова одна людина постраждала, її стан стабільний.

Найбільше пошкоджень під час обстрілу Львова зазнали Залізничний і Галицький райони. Пошкоджено 46 будинків, вибито понад 500 вікон.

— 15 квартир непридатні для проживання — 28 мешканцям запропоновано тимчасове безкоштовне проживання в готелі. Також пошкоджено 20 машин. Також пошкоджено три корпуси Львівської політехніки, міських судів і понад 20 приміщень малого та середнього бізнесу, — розповів Андрій Садовий.

За його словами, з 10:00 до 16:00 сьогодні та завтра на місці працюватиме виїзний ЦНАП на вулиці Стороженка, 11. Можна подати заяву на компенсацію за оренду житла — 10, 12 або 15 тис. грн, залежно від потреби.

Місто також надає компенсації: 12 тис. грн — за вікна, 8 тис. грн — за двері.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 235-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Львівська політехніка

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