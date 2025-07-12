Деякі потяги на відправлення з Харкова затримуються через негоду – список

У Харкові затримується на відправлення низка потягів внаслідок негоди і відключення постачання електрики.

Які потяги затримуються на відправлення з Харкова

Як поінформувала компанія Укрзалізниця, негода накрила Харківську область, а шквальний вітер і знеструмлення в декількох населених пунктах впливають на рух поїздів у регіоні.

– Найбільша затримка наразі у рейсів №65/66 Харків – Умань та №165/166 Харків – Черкаси (+2:28), – йдеться у повідомленні.

Наразі затримуються на відправлення з Харкова потяги:

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№59/60 Харків – Одеса;

№63/64 Харків – Львів;

№111/112 Ізюм – Львів;

№113/114 Харків – Львів.

У компанії Укрзалізниця зазначили, що вже виведено резервні теплотяги, з якими їхатимуть до Мерефи, після чого надолужуватимуть відставання від графіка.

– Жоден рейс не скасовано, продовжуємо рух, – наголошують в УЗ.

У компанії додали, що всі затримки потягів далекого сполучення можна переглянути за посиланням.

Водночас оновлення щодо приміських рейсів у Харківській області можна дивитися на відповідному Telegram-каналі.

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