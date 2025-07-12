Деякі потяги на відправлення з Харкова затримуються через негоду – список
У Харкові затримується на відправлення низка потягів внаслідок негоди і відключення постачання електрики.
Які потяги затримуються на відправлення з Харкова
Як поінформувала компанія Укрзалізниця, негода накрила Харківську область, а шквальний вітер і знеструмлення в декількох населених пунктах впливають на рух поїздів у регіоні.
– Найбільша затримка наразі у рейсів №65/66 Харків – Умань та №165/166 Харків – Черкаси (+2:28), – йдеться у повідомленні.
Наразі затримуються на відправлення з Харкова потяги:
- №59/60 Харків – Одеса;
- №63/64 Харків – Львів;
- №111/112 Ізюм – Львів;
- №113/114 Харків – Львів.
У компанії Укрзалізниця зазначили, що вже виведено резервні теплотяги, з якими їхатимуть до Мерефи, після чого надолужуватимуть відставання від графіка.
– Жоден рейс не скасовано, продовжуємо рух, – наголошують в УЗ.
У компанії додали, що всі затримки потягів далекого сполучення можна переглянути за посиланням.
Водночас оновлення щодо приміських рейсів у Харківській області можна дивитися на відповідному Telegram-каналі.