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Ірина Гамалій, редакторка сайту
3 хв.

На Харківщині російський FPV-дрон поранив чотирьох поліцейських

машина поліції. влучання дрона

Увечері 13 липня на території Куп’янської міської територіальної громади Харківської області в результаті атаки російського FPV-дрона поранення отримали четверо співробітників поліції.

Про це інформує поліція Харківської області.

Росіяни атакували дроном поліцейське авто

Правоохоронці дістали поранень ввечері 13 липня на території Куп’янської міської територіальної громади під час виконання службових обов’язків.

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Ворожий безпілотник влучив у службовий автомобіль поліції в районі однієї з переправ.

 – Внаслідок вибуху поранення отримали дільничний офіцер поліції, поліцейський відділу реагування патрульної поліції Куп’янського РВП та двоє поліцейських полку поліції особливого призначення. Їх госпіталізували, – зазначено в заяві.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом вчинення воєнного злочину, відповідно до статті 438 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у Дніпровському районі Херсона ворожий дрон скинув вибухівку на автівку, у якій перебували волонтери.

Унаслідок атаки смертельні поранення дістав 27-річний чоловік, який був за кермом.

Двоє волонтерів 30 та 49 років постраждали – у них були вибухові травми, контузії та уламкові поранення.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 236-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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Фото: Поліція Харківської області

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