Обстріл Херсону: троє людей у лікарні після нічних ударів РФ

Троє людей постраждали під час обстрілу Херсону сьогодні вночі, 13 липня.

Про це в Telegram повідомили в Херсонській обласній військовій адміністрації.

Обстріл Херсону сьогодні вночі: що відомо

Під час обстрілу Херсону сьогодні вночі, 13 липня, під ударами окупантів опинилися Центральний і Корабельний райони міста.

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У Центральному районі унаслідок ворожої атаки 61-річний чоловік отримав вибухову черепно-мозкову травму і контузію.

– Бригада швидкої доставила потерпілого до лікарні для надання медичної допомоги, – розповіли в ОВА.

У Корабельному районі травми отримали дві людини, які в момент ворожого удару перебували у своїх квартирах.

75-річна жінка і 44-річний чоловік доставлені до лікарні для надання необхідної медичної допомоги. У обох постраждалих – контузія, мінно-вибухова і закрита черепно-мозкова травми.

В ОВА також повідомили, що за минулу добу ворожі удари зазнали п’ять населених пунктів Херсонської громади.

Під вогнем російської артилерії та дроновим терором опинилися Херсон, Садове, Комишани, Придніпровське та Антонівка.

Зокрема, пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури – приватні будинки та гаражі.

Унаслідок російських атак у Херсонській громаді одна людина загинула, ще четверо отримали поранення.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 236-у добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело: Херсонська ОВА

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