Обстріл Новоданилівки 12 липня: під завалами знайшли тіло жінки, ще одну людину шукають

Одна людина загинула та ще одна може перебувати під завалами після обстрілу Новоданилівки 12 липня.

Про це 13 липня повідомив керівник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Обстріл Новоданилівки 12 липня: що говорять в ОВА

Обстріл Новоданилівки стався 12 липня. Тоді російські окупанти зруйнували приватні оселі.

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Під завалами одного з будинків рятувальники знайшли тіло 77-річної жінки.

За попередніми даними, під уламками може перебувати ще одна людина.

Рятувальні служби продовжують розбирати завали та шукати можливих постраждалих серед зруйнованих будівель після вчорашнього прильоту у Новоданилівку.

— Росіяни щодня б’ють по прифронтових населених пунктах, перетворюючи будинки на руїни”, – зазначив Іван Федоров, коментуючи наслідки обстрілу.

Нагадаємо, що сьогодні, 13 липня, очільник ОВА повідомив про загрозу швидкісних ракет у регіоні. Після цього прогриміли вибухи у Запоріжжі.

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