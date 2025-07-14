Російський дрон атакував навчальний заклад у Сумах, є поранені

Вдень 14 липня, близько 11:00, ворожий дрон атакував один із навчальних закладів у Сумах, поранено шістьох людей.

Про наслідки атаки на Суми сьогодні розповіли очільник обласної ОВА Олег Григоров, в. о. мера міста Артем Кобзар та в обласній прокуратурі.

Атака на Суми сьогодні, 14 липня

За їхніми словами, пошкоджено сам навчальний заклад та інші будівлі.

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Також відомо про шістьох поранених.

На місці працюють відповідні служби, деталі та масштаби руйнувань з’ясовуються.

Сумська обласна прокуратура проводить досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 ККУ).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 237-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Сумська обласна прокуратура

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