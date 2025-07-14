Вибухи у Златополі Харківської області: від удару дрона загинула людина

Вибухи у Златополі Лозівського району Харківської області пролунали під час загрози ворожих ударних дронів.

Про це повідомив Олег Синєгубов, керівник Харківської обласної військової адміністрації.

Вибухи Златопіль Лозівського району: що відомо

За словами Олега Синєгубова, попередньо російські окупанти завдали удару по місту Златопіль дроном-камікадзе типу Герань-2.

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На жаль, одна людина загинула, ще семеро людей постраждали, серед них — 13-річна дитина.

Медики оперативно надають допомогу пораненим.

Усі профільні служби працюють на місці ворожого удару по Златополю.

Златопіль Харківської області на карті

Місто Златопіль розташоване на південь від Харкова. Трасою через Златопіль можна дістатися до Лозової, а потім до міста Павлоград, що на Дніпропетровщині.

Нагадаємо, що вночі 12 липня російський ворог атакував Харків ударними дронами та керованими бомбами. Основний удар припав на неробоче підприємство.

Вибухами також пошкодило багатоквартирний будинок, заклад вищої освіти, гараж та три автівки.

Внаслідок вибухів у Харкові постраждало три людини – це чоловіки 33, 47 і 55 років – вони у лікарні.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 237-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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