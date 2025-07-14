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Юлія Захарченко, редакторка стрічки
2 хв.

Вибухи у Запоріжжі: горить дах багатоповерхівки

Масштабна пожежа у Запоріжжі 12 липня 2025
Фото: ДСНС

Потужні вибухи у Запоріжжі у понеділок, 14 липня, прогриміли під час ворожої атаки російських військ на місто.

Вибухи у Запоріжжі ввечері 14 липня – які наслідки

Керівник Запорізької ОВА Іван Федоров підтвердив інформацію про атаку ударними безпілотниками Shahed на обласний центр.

За його словами, внаслідок ворожої атаки дронами спалахнула пожежа на даху багатоповерхового будинку.

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За попередньою інформацією, люди не постраждали.

Перед вибухами керівник ОВА Федоров повідомив про загрозу ударних безпілотників по Запорізькій області.

Він розповів, що працювали українські сили протиповітряної оборони по ворожих цілях.

Зокрема, рух БпЛА ударного типу фіксувався у напрямку Вознесенівського, Шевченківського, Комунарського районів Запоріжжя.

Запоріжжя на карті

Запоріжжя на карті. Фото: Google Maps

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 237-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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