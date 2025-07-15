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Юлія Захарченко, редакторка стрічки
4 хв.

Вбили 20 людей біля магазину: командирам РФ оголосили підозру за удар по Чернігову

Обстріл Чернігова 16 березня 2022 року
Обстріл Чернігова 16 березня 2022 року. Фото: ДСНС
Обстріл Чернігова 16 березня 2022 року
Обстріл Чернігова 16 березня 2022 року. Фото: ДСНС
Обстріл Чернігова 16 березня 2022 року
Обстріл Чернігова 16 березня 2022 року. Фото: ДСНС
Обстріл Чернігова 16 березня 2022 року
Обстріл Чернігова 16 березня 2022 року
Обстріл Чернігова 16 березня 2022 року

В Україні повідомлено про підозру трьом російським командирам, причетним до удару по Чернігову, внаслідок чого загинули 20 людей і постраждали ще 28 осіб.

Удар по Чернігову: повідомлено про підозру трьом командирам РФ

Як повідомляє Офіс генерального прокурора, 16 березня 2022 року армія РФ здійснила обстріл обласного центру із застосуванням невисокоточної невибіркової зброї – реактивних систем залпового вогню Град.

Тоді біля магазину в черзі зібралися жителі Чернігова, які хотіли купити харчових продуктів.

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Магазин був розташований поруч з щільною громадською забудовою, багатоквартирними житловими будинками, закладами освіти та іншою цивільною інфраструктурою.

Проте російські командири все одно віддали бойові розпорядження підрозділам на застосування РСЗВ Град.

Внаслідок удару по Чернігову в той день загинули 20 людей, ще 28 осіб дістали поранення різного ступеня тяжкості. Через обстріл пошкоджено приміщення магазину, багатоквартирні житлові будинки та інші будівлі.

Обстріл Чернігова 16 березня 2022 року

Троє підозрюваних командирів РФ, причетних до удару по Чернігову 16 березня 2022 року. Фото: Офіс генпрокурора

– Поряд з місцем удару не було військових об’єктів, що свідчить про цілеспрямовану атаку на цивільних з метою залякування та терору. Хоча міжнародним гуманітарним правом передбачено, що цивільна інфраструктура та населення не можуть бути об’єктами нападу, – йдеться у повідомленні.

В Офісі генпрокурора зазначили, що ідентифіковано командира 35 окремої мотострілецької бригади 41 загальновійськової армії Центрального військового округу Збройних сил РФ та двох підлеглих командирів батальйонних тактичних груп, які забезпечили удар по спальному району Чернігова.

Трьом російським командирам повідомлено про підозру в порушенні законів та звичаїв війни, поєднаному з умисним вбивством, вчиненого групою осіб за попередньою змовою (ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).

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Війна в УкраїніОфіс генпрокурораРакетні удари РосіїЧернігів
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