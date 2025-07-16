ДБР розслідує побиття чоловіка працівниками ТЦК у Миколаєві

Державне бюро розслідувань з’ясовує обставини побиття чоловіка співробітниками ТЦК у Миколаєві, що стався 14 липня під час мобілізаційних заходів.

Побиття чоловіка співробітниками ТЦК у Миколаєві

За попередніми даними, співробітники Корабельного районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки могли застосувати надмірну силу до військовозобов’язаного чоловіка, який, як стверджується, перебуває у розшуку.

У ДБР зазначають, що йдеться про можливе перевищення службових повноважень працівниками ТЦК.

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Через інцидент відкрито кримінальне провадження за частиною 5 статті 426-1 ККУ (Перевищення влади або службових повноважень військовою службовою особою, що спричинило тяжкі наслідки).

Ця стаття передбачає до 12 років ув’язнення. Розслідування триває.

Процесуальне керівництво у справі здійснює Миколаївська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.

Нагадаємо, подібний інцидент трапився й у Харкові. Там поліція відкрила провадження за фактом завдання тілесних ушкоджень чоловікові працівниками ТЦК в Індустріальному районі.

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