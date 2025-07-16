Укр Рус
Укр Рус
Популярні
У кожного дипломата є ротаційний цикл: Сибіга підтвердив заміну посла України у США
Клубний чемпіонат світу-2025 з футболу: розклад матчів і результати
Бріжит Макрон публічно проігнорувала чоловіка під час візиту до Великої Британії
Як ухвалювали Декларацію про державний суверенітет України
Cмерть 18-річної Марії Бугайової в Італії: в МЗС назвали ймовірну причину
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки
2 хв.

Мера латвійського міста Огре поранено під час гуманітарної місії в Україні

Ракетна атака, ракетний обстріл, атака дронами Shahed, вибухи
Фото: Факти ICTV

Міський голова латвійського міста Огре Егілс Хельманіс отримав поранення внаслідок російського обстрілу під час гуманітарної поїздки до України.

Мер латвійського міста поранений внаслідок російського обстрілу

Про це повідомив представник Огреської районної ради Патрікс Гріву, якого цитує латвійське видання LMS.lv.

Зі слів Гріву, Хельманіс перебуває у черговому відрядженні, під час якого передає Збройним силам України автомобілі та іншу допомогу.

Зараз дивляться

– Такі відрядження регулярно відбуваються, навіть з 2022 року, з самого початку війни, кожні кілька місяців збирається і доставляється значна кількість автомобілів, цього разу також близько 20 автомобілів, – зазначив представник ради.

Деталі інциденту наразі не розголошуються з міркувань безпеки, оскільки маршрут місії залишається конфіденційним.

Однак, за інформацією українських джерел, стан мера стабільний.

Латвія є одним із найактивніших партнерів України у наданні військової та гуманітарної допомоги з перших днів повномасштабного вторгнення РФ.

Нагадаємо у ніч проти 16 липня під час нічної атаки росіяни обстріляли Україну балістичною ракетою та 400 ударними безпілотниками.

Як повідомили у Повітряних силах, основними напрямками удару були Кривий Ріг, Харків та Вінниця.

Читайте також
Однією з мішеней була енергетична інфраструктура: Зеленський про нічний обстріл
обстріл україни - реакція зеленського

Пов'язані теми:

Війна в УкраїніЛатвіяобстріл
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь