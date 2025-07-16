Мера латвійського міста Огре поранено під час гуманітарної місії в Україні

Міський голова латвійського міста Огре Егілс Хельманіс отримав поранення внаслідок російського обстрілу під час гуманітарної поїздки до України.

Мер латвійського міста поранений внаслідок російського обстрілу

Про це повідомив представник Огреської районної ради Патрікс Гріву, якого цитує латвійське видання LMS.lv.

Зі слів Гріву, Хельманіс перебуває у черговому відрядженні, під час якого передає Збройним силам України автомобілі та іншу допомогу.

Зараз дивляться

– Такі відрядження регулярно відбуваються, навіть з 2022 року, з самого початку війни, кожні кілька місяців збирається і доставляється значна кількість автомобілів, цього разу також близько 20 автомобілів, – зазначив представник ради.

Деталі інциденту наразі не розголошуються з міркувань безпеки, оскільки маршрут місії залишається конфіденційним.

Однак, за інформацією українських джерел, стан мера стабільний.

Латвія є одним із найактивніших партнерів України у наданні військової та гуманітарної допомоги з перших днів повномасштабного вторгнення РФ.

Нагадаємо у ніч проти 16 липня під час нічної атаки росіяни обстріляли Україну балістичною ракетою та 400 ударними безпілотниками.

Як повідомили у Повітряних силах, основними напрямками удару були Кривий Ріг, Харків та Вінниця.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.