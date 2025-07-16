Удар по заводу польської групи Barlinek у Вінниці був навмисним – Сікорський
Російські дрони ударили по заводу польської групи Barlinek у Вінниці.
Про це повідомив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський у соціальній мережі Х.
Удар по заводу Barlinek у Вінниці 16 липня: що відомо
Завод групи Barlinek – це польське підприємство, яке працює у Вінниці.
За словами польського міністра, керівник заводу повідомив йому, що удар було завдано навмисно з трьох боків.
Внаслідок атаки є поранені, серед яких двоє людей із важкими опіками.
На місці працюють українські служби екстреного реагування, а також польське консульство.
Інформація про стан постраждалих та масштаби пошкоджень уточнюється.
Рятувальні служби продовжують роботу на місці інциденту.
— Злочинна війна Путіна наближається до наших кордонів, – наголосив Радослав Сікорський.
Нагадаємо, що вибухи в Вінниці пролунали у ніч проти 16 липня.
Ворог скерував на місто ударні БпЛА. Унаслідок обстрілу пошкоджено два об’єкти промислової інфраструктури.
Наразі відомо про вісьмох постраждалих.