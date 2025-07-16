Удар по заводу польської групи Barlinek у Вінниці був навмисним – Сікорський

Російські дрони ударили по заводу польської групи Barlinek у Вінниці.

Про це повідомив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський у соціальній мережі Х.

Удар по заводу Barlinek у Вінниці 16 липня: що відомо

Завод групи Barlinek – це польське підприємство, яке працює у Вінниці.

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За словами польського міністра, керівник заводу повідомив йому, що удар було завдано навмисно з трьох боків.

Внаслідок атаки є поранені, серед яких двоє людей із важкими опіками.

На місці працюють українські служби екстреного реагування, а також польське консульство.

Інформація про стан постраждалих та масштаби пошкоджень уточнюється.

Рятувальні служби продовжують роботу на місці інциденту.

— Злочинна війна Путіна наближається до наших кордонів, – наголосив Радослав Сікорський.

Нагадаємо, що вибухи в Вінниці пролунали у ніч проти 16 липня.

Ворог скерував на місто ударні БпЛА. Унаслідок обстрілу пошкоджено два об’єкти промислової інфраструктури.

Наразі відомо про вісьмох постраждалих.

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