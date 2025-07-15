Потужні вибухи у Кривому Розі Дніпропетровської області прогриміли під час повітряної тривоги у ніч на середу, 16 липня.

Вибухи у Кривому Розі у ніч на 16 липня – які наслідки

Російські війська завдали удару по Кривому Рогу, підтвердив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

За його словами, внаслідок ракетної атаки по Кривому Рогу спалахнула пожежа.

За попередньою інформацією, є постраждалі люди.

Керівник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул заявив, що вже було близько 20 “приходів”. Ще 15 Shahed спостерігаються у повітрі на підльоті до міста.

– Масштабні відключення світла. Система водопостачання переходить на генератори. Можливе просідання тиску, особливо на верхніх поверхах, – стверджує Вілкул.

Крім цього, гучно також було у Дніпровському та Синельниківському районах, уточнили у Дніпропетровській ОВА.

Небезпека через ударні дрони Shahed досі триває для всієї Дніпропетровської області, наголосив Лисак.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 239-ту добу.

