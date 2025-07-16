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Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
2 хв.

Майже два десятки вибухів у Харкові: пошкоджено підприємство, є постраждалі

удар по Харкову

Вибухи в Харкові сьогодні вночі стались внаслідок масованого удару російських окупантів по місту.

Про це повідомили міський голова Ігор Терехов та голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у своїх Telegram-каналах.

Вибухи в Харкові сьогодні вночі проти 16 липня: що відомо

Вибухи в Харкові сьогодні вночі почали гриміти близько 23:10 15 липня.

Зараз дивляться

У той час російські війська атакували місто дронами-камікадзе типу Герань-2.

За 20 хвилин було зафіксовано щонайменше 17 вибухів у Харкові.

За попередніми даними, кілька ворожих дронів Сили оборони збили.

Однак більшість ударів прийшлися по цивільному підприємству в Київському районі міста. На місці обстрілу спалахнула пожежа.

Після опівночі стало відомо, що унаслідок вибухів у Харкові постраждали три людини.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 239-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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Дрони Шахед

Фото: Харківська обласна прокуратура

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