Майже два десятки вибухів у Харкові: пошкоджено підприємство, є постраждалі

Вибухи в Харкові сьогодні вночі стались внаслідок масованого удару російських окупантів по місту.

Про це повідомили міський голова Ігор Терехов та голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у своїх Telegram-каналах.

Вибухи в Харкові сьогодні вночі проти 16 липня: що відомо

Вибухи в Харкові сьогодні вночі почали гриміти близько 23:10 15 липня.

Зараз дивляться

У той час російські війська атакували місто дронами-камікадзе типу Герань-2.

За 20 хвилин було зафіксовано щонайменше 17 вибухів у Харкові.

За попередніми даними, кілька ворожих дронів Сили оборони збили.

Однак більшість ударів прийшлися по цивільному підприємству в Київському районі міста. На місці обстрілу спалахнула пожежа.

Після опівночі стало відомо, що унаслідок вибухів у Харкові постраждали три людини.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 239-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Харківська обласна прокуратура

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.