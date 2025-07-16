Майже два десятки вибухів у Харкові: пошкоджено підприємство, є постраждалі
Вибухи в Харкові сьогодні вночі стались внаслідок масованого удару російських окупантів по місту.
Про це повідомили міський голова Ігор Терехов та голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у своїх Telegram-каналах.
Вибухи в Харкові сьогодні вночі проти 16 липня: що відомо
Вибухи в Харкові сьогодні вночі почали гриміти близько 23:10 15 липня.
У той час російські війська атакували місто дронами-камікадзе типу Герань-2.
За 20 хвилин було зафіксовано щонайменше 17 вибухів у Харкові.
За попередніми даними, кілька ворожих дронів Сили оборони збили.
Однак більшість ударів прийшлися по цивільному підприємству в Київському районі міста. На місці обстрілу спалахнула пожежа.
Після опівночі стало відомо, що унаслідок вибухів у Харкові постраждали три людини.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 239-му добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Фото: Харківська обласна прокуратура