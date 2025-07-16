Вибухи в Нікополі: під час артобстрілу загинула жінка, ще 5 постраждали

Одна людина загинула та ще п’ятеро постраждали внаслідок вибухів у Нікополі сьогодні вранці 16 липня, що прогриміли під час артилерійського обстрілу міста на Дніпропетровщині.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram.
Вибухи в Нікополі 16 липня: що відомо
Вибухи в Нікополі завдали значних руйнувань цивільній інфраструктурі.
Як зазначив очільник ОВА, російський обстріл цілеспрямовано був спрямований на цивільні об’єкти міста.
Пошкоджені банк, перукарня, магазини, спортклуб, аптека та багатоповерхівки.
Унаслідок вибухів у Нікополі 16 липня загинула 27-річна жінка, ще п’ятеро людей постраждали.
Дві жінки госпіталізовані: 78-річна поранена перебуває у важкому стані, 69-річна – у стані середньої важкості.
Решта постраждалих – на амбулаторному лікуванні.
У прокуратурі Дніпропетровської області повідомили, що під час вибухів у Нікополі сьогодні загинула 27-річна жінка.
Рятувальні служби продовжують ліквідацію наслідків обстрілу та надання допомоги постраждалим.
Нагадаємо, що унаслідок російської атаки на Кривий Ріг у ніч проти 17 липня постраждав 17-річний хлопець. Зараз він у тяжкому стані з осколковим пораненням черевної порожнини знаходиться у лікарні.
Фото: Сергій Лисак