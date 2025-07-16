Вибухи в Нікополі: під час артобстрілу загинула жінка, ще 5 постраждали

Одна людина загинула та ще п’ятеро постраждали внаслідок вибухів у Нікополі сьогодні вранці 16 липня, що прогриміли під час артилерійського обстрілу міста на Дніпропетровщині.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram.

Вибухи в Нікополі 16 липня: що відомо

Вибухи в Нікополі завдали значних руйнувань цивільній інфраструктурі.

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Як зазначив очільник ОВА, російський обстріл цілеспрямовано був спрямований на цивільні об’єкти міста.

Пошкоджені банк, перукарня, магазини, спортклуб, аптека та багатоповерхівки.

Унаслідок вибухів у Нікополі 16 липня загинула 27-річна жінка, ще п’ятеро людей постраждали.

Дві жінки госпіталізовані: 78-річна поранена перебуває у важкому стані, 69-річна – у стані середньої важкості.

Решта постраждалих – на амбулаторному лікуванні.

У прокуратурі Дніпропетровської області повідомили, що під час вибухів у Нікополі сьогодні загинула 27-річна жінка.

Рятувальні служби продовжують ліквідацію наслідків обстрілу та надання допомоги постраждалим.

Нагадаємо, що унаслідок російської атаки на Кривий Ріг у ніч проти 17 липня постраждав 17-річний хлопець. Зараз він у тяжкому стані з осколковим пораненням черевної порожнини знаходиться у лікарні.

Фото: Сергій Лисак