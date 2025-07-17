Атака на Добропілля 16 липня: кількість жертв зросла до трьох

Внаслідок атаки по Добропіллю 16 липня загинуло троє людей, ще 27 осіб отримали поранення.

Атака на Добропілля 16 липня 2025 року: що відомо

Атака на Добропілля забрала життя трьох людей, ще 27 осіб було поранено, повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

За його словами, всі поранені внаслідок атаки Добропілля 16 липня отримали медичну допомогу, деякі з них — евакуйовані до інших областей.

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Він зауважив, що наразі триває розбір завалів.

– Допомагаємо тим, чиє житло пошкоджено, – додав він.

Енергетики відновлюють електропостачання.

Нагадаємо, що 16 липня Росія скинула авіабомбу ФАБ-500 на центр Добропілля у Донецькій області. Це сталося якраз тоді, коли люди поверталися додому з роботи та своїх справ.

Внаслідок атаки Добропілля були пошкоджені житлові будинки, торговельні об’єкти та автомобілі.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 240-ву добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Вадим Філашкін

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