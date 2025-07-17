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Валентина Летяк, редакторка стрічки
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Негода знеструмила населені пункти на Полтавщині: де немає світла

електрика
Фото: Unsplash

У Полтавській області 17 липня кілька населених пунктів знеструмлено через несприятливі погодні умови.

Аварійні відключення світла на Полтавщині через негоду

Як повідомив керівник Полтавської ОВА Володимир Когут, зокрема без електроенергії наразі залишаються жителі шести населених пунктів Шишацької і Лохвицької громад.

– Також внаслідок аварії на трансформаторі знеструмлено чотири населені пункти Білицької громади, – додав він.

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За його словами, загалом на території Полтавської області без електрики 223 юридичні особи та 2098 побутових споживачів.

Бригади обленерго працюють над усуненням наслідків аварій.

Раніше в Укргідрометцентрі попереджали про погіршення погоди вранці та вдень 17 липня, зокрема грози, подекуди град та шквали до 15-20 м/с прогнозували у більшості північних, центральних областей, південній частині та на Харківщині.

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