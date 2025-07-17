Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Як ухвалювали Декларацію про державний суверенітет України
Ми рекомендуємо
Наша незалежність гартується у війні: історики про важливість Дня української державності
В Албанії загинула українка, рятуючи свою доньку
Стрілянина в Голосіївському районі Києва: знайдено тіло чоловіка
Волинська трагедія: Навроцький закликав Зеленського почати масштабні ексгумації жертв
Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
2 хв.

Вибухи у Костянтинівці: загинули двоє мирних жителів

Артилерія танкової армії ЗВО РФ

Вибухи у Костянтинівці сьогодні лунали вранці під час масованого обстрілу міста зі ствольної артилерії російськими окупаційними військами.

Про це повідомив міський голова Костянтинівки Сергій Горбунов.

Вибухи у Костянтинівці 17 липня: що відомо

У Костянтинівці зафіксовано шість влучань по житловій інфраструктурі міста.

Зараз дивляться

Пошкоджень зазнала цивільна інфраструктура міста. Зруйновано або пошкоджено фасади понад 30 приватних будинків.

Унаслідок обстрілу загинули двоє мирних жителів. Вони зазнали смертельних поранень у власних домівках.

Ще одна людина дістала поранення. Її доправили до лікарні.

Нагадаємо, що вночі 17 липня ворог сім разів атакував Краматорськ Донецької області.

Окупанти пошкодили приватний сектор, багатоповерхові забудови та цивільну інфраструктуру.

Також відомо про одного постраждалого.

Читайте також
Події ночі 17 липня: вибухи у Дніпрі та Нікополі, атака дронів на Москву та Петербург
Події ночі 17 липня

Фото: Міноборони Росії

Пов'язані теми:

Війна в УкраїніВибухДонецька областьКостянтинівка
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь