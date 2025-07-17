Вибухи у Костянтинівці: загинули двоє мирних жителів

Вибухи у Костянтинівці сьогодні лунали вранці під час масованого обстрілу міста зі ствольної артилерії російськими окупаційними військами.

Про це повідомив міський голова Костянтинівки Сергій Горбунов.

Вибухи у Костянтинівці 17 липня: що відомо

У Костянтинівці зафіксовано шість влучань по житловій інфраструктурі міста.

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Пошкоджень зазнала цивільна інфраструктура міста. Зруйновано або пошкоджено фасади понад 30 приватних будинків.

Унаслідок обстрілу загинули двоє мирних жителів. Вони зазнали смертельних поранень у власних домівках.

Ще одна людина дістала поранення. Її доправили до лікарні.

Нагадаємо, що вночі 17 липня ворог сім разів атакував Краматорськ Донецької області.

Окупанти пошкодили приватний сектор, багатоповерхові забудови та цивільну інфраструктуру.

Також відомо про одного постраждалого.

Фото: Міноборони Росії

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