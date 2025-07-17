Вибухи в Кривому Розі: ворог спрямував на місто БпЛА

Вибухи у Кривому Розі прогриміли близько 08:55.

Про це повідомив очільник Ради оборони Олександр Вілкул.

Вибухи у Кривому Розі 17 липня: що відомо

Вибухи у Кривому Розі сьогодні зранку пролунали під час повітряної тривоги.

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Як зазначив Вілкул, вибухи сталися унаслідок атаки Шахеда.

Інформація про можливі причини та наслідки інциденту уточнюється.

Детальна інформація про обставини вибухів у Кривому Розі та можливі пошкодження буде оприлюднена після з’ясування всіх деталей інциденту.

Мешканцям рекомендується залишатися обережними та слідкувати за офіційними повідомленнями влади.

— Прошу всіх бути уважними й до відбою перебувати в укриттях, – наголосив очільник Криворізької РДА Євген Ситниченко.

Пізніше очільник Ради оборони повідомив, що ще три групи Шахедів заходять у місто.

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