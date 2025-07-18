Суми частково без світла через атаки РФ, окремі тролейбуси призупинили рух

У п’ятницю, 18 липня, внаслідок серії ворожих атак частина Сум залишилася без електропостачання. Тривають ремонтні роботи.

Про це повідомила Сумська міська рада.

Частково немає світла в Сумах: що відомо

– Унаслідок чергової атаки армії РФ у Сумах частина міста залишилась без електропостачання, – йдеться у повідомленні.

Знеструмлення вплинуло на роботу громадського транспорту: тролейбуси без автономного ходу змушені були зупинити рух. Ті, що мають автономне живлення, курсують за скороченими маршрутами.

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Один із міських медичних закладів перевели на резервне живлення від генератора.

Об’єкти водоканалу після короткого збою повернулися до штатного режиму роботи.

Для відновлення електропостачання фахівці АТ Сумиобленерго працюють у посиленому режимі.

Через безпекові причини міська влада утримується від оприлюднення подробиць інциденту, щоб не сприяти коригуванню подальших атак ворогом.

Зауважимо, вибухи в Сумах сьогодні близько 13:00 та 14:00 стали наслідком дронової атаки РФ.

Ударні БпЛА російські війська спрямували на цивільну інфраструктуру.

Поранення дістали троє мирних мешканців. Їх доставили до лікарні, де їм надають необхідну медичну допомогу.

До слова, гучно в місті було й о 16:42.

Зранку, після 07:00, зафіксовано масований удар по Шосткинському району. Ворожі дрони вразили кілька населених пунктів.

За попередніми даними, минулося без поранених, але зазнали пошкоджень житлові будинки, у деяких місцях виникли пожежі.

Учора російські війська знову обстріляли житловий сектор у Середино-Будській громаді. Через влучання зруйновано дахи будинків, пошкоджено стіни, окремі оселі повністю вигоріли. Постраждалих немає.

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