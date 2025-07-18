Вибухи у Степногірську на Запоріжжі: горіли багатоповерхівки, загинув чоловік
Вибухи лунали у Степногірську Запорізької області в ніч проти 18 липня. Наразі відомо про одного загиблого чоловіка.
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.
Вибухи у Степногірській громаді 18 липня: що відомо
За його словами, окупанти атакували житлові будинки у Степногірській громаді керованими авіабомбами.
Зафіксовані влучання – спалахнули пожежі у кількох багатоповерхових будинках.
На місці прильоту виявили тіло 64-річного чоловіка.
Також сьогодні вночі вибухи лунали у Запорізькому районі під час атаки російських дронів-камікадзе.
Зафіксовані руйнування та пожежі в нежитлових приміщеннях. Відомо про поранення 79-річного чоловіка.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 241-шу добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Фото: Іван Федоров