Вибухи у Велетенському: російський дрон убив велосипедиста
Вибухи у Велетенському Білозерської громади Херсонської області пролунали під час атаки дронами на селище.
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Вибухи у Велетенському 18 липня: що відомо
Вибухи у Велетенському сьогодні прогриміли близько дев’ятої ранку.
Окупанти скинули вибухівки на 34-річного жителя селища, який їхав на велосипеді.
Унаслідок влучання чоловік загинув.
— Мої співчуття рідним і близьким загиблого, – висловив співчуття Олександр Прокудін родині жертви російської агресії.
Нагадаємо, що під час нічної атаки російська армія атакувала Україну 35-ма БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.
Зафіксовано влучання 18 БпЛА у п’яти локаціях та падіння уламків збитих цілей на двох.
11 ворожих дронів на Півночі та Сході країни.
ППО вдалося збили 11 ударних БпЛА. Ще шість дронів-імітаторів локаційно втрачено або подавлено засобами РЕБ.
Фото: Helsing