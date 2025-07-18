Вибухи у Велетенському: російський дрон убив велосипедиста

Вибухи у Велетенському Білозерської громади Херсонської області пролунали під час атаки дронами на селище.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Вибухи у Велетенському 18 липня: що відомо

Вибухи у Велетенському сьогодні прогриміли близько дев’ятої ранку.

Зараз дивляться

Окупанти скинули вибухівки на 34-річного жителя селища, який їхав на велосипеді.

Унаслідок влучання чоловік загинув.

— Мої співчуття рідним і близьким загиблого, – висловив співчуття Олександр Прокудін родині жертви російської агресії.

Нагадаємо, що під час нічної атаки російська армія атакувала Україну 35-ма БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.

Зафіксовано влучання 18 БпЛА у п’яти локаціях та падіння уламків збитих цілей на двох.

11 ворожих дронів на Півночі та Сході країни.

ППО вдалося збили 11 ударних БпЛА. Ще шість дронів-імітаторів локаційно втрачено або подавлено засобами РЕБ.

Фото: Helsing

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.