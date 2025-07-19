Атака на Одесу: пошкоджено будинки, лабораторію, магазини, є жертва та постраждалі

Вночі 19 липня Росія атакувала Одесу та район щонайменше 20 ударними безпілотниками. Зафіксовано численні руйнування та пошкодження, зокрема багатоповерхівок. Одна людина загинула, ще шестеро дістали поранення.

Нічна атака на Одесу сьогодні, 19 липня: що відомо

За даними обласної поліції та прокуратури, пошкоджень зазнали об’єкти цивільної інфраструктури – житлові багатоповерхівки, приватне домоволодіння, а також торговельні заклади і транспортні засоби.

На місцях влучань спалахнули пожежі, які станом на зараз вже ліквідовані.

Зараз дивляться

Загалом пошкоджено щонайменше вісім житлових будинків, у одному з яких майже десять квартир знищено вщент. Руйнувань зазнали приміщення медичної лабораторії, магазини, салон краси, заклади харчування та автомобілі.

Внаслідок нічної атаки загинула жінка, відомо про шістьох постраждалих – у них поранення різного ступеня тяжкості.

Правоохоронці працюють на місцях, фіксують наслідки атаки, збирають докази, опитують громадян, надають психологічну допомогу та забезпечують правопорядок.

Перші вибухи в Одесі прогриміли майже відразу після опівночі 19 липня під час повітряної тривоги, оголошеної через газрозу ворожих БпЛА.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 242-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: ДСНС, Одеська обласна прокуратура

Джерело : Нацполіція, ДСНС

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.