Нова атака на Павлоград: для міста існує загроза балістики та дронів

Нова атака на Павлоград сьогодні, 19 липня, почалася сьогодні орієнтовно о 10:11.

Про нові вибухи в місті у Дніпропетровській області повідомляють місцеві жителі.

Нова атака на Павлоград сьогодні, 19 липня: що відомо

Ранкова атака на Павлоград 19 липня сталася, коли Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу застосування авіаційних засобів ураження та ударних безпілотників типу Shahed.

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Раніше повідомляли, що вибухи у Павлограді лунали протягом ночі 19 липня – ворог масовано атакував місто ракетами та ударними дронами.

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак назвав цю атаку наймасованішою на місто.

За його словами, російські терористи цілили ракетами та безпілотниками. Понівечені пожежна частина, промислові підприємства, п’ятиповерхівка. Виникли займання.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що 19 липня РФ випустила у бік України більш ніж 300 ударних дронів та щонайменше 30 ракет різних типів.

За його словами, ворог також завдав комбінованого удару по Шостці, а в Одесі пошкоджений житловий будинок.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 242-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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